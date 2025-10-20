Es gibt neues Merchandise zu Baldur’s Gate 3 – und ihr bestimmt, was es wird

Zu Baldur’s Gate 3 ist bereits einiges an Merchandise erschienen, und weiteres soll folgen. Jetzt lässt euch Good Smile abstimmen, welcher Charakter als Nächstes eine eigene der beliebten Nendoroid-Figuren erhalten soll. Schwierige Wahl!

Denn die Auswahl ist groß: Ihr könnt jeden Charakter im Spiel stimmen. Natürlich sind die Hauptbegleiter namentlich aufgeführt, doch man kann auch jede andere Figur eintragen, die man möchte. Wahrscheinlich wird jedoch ein weiterer Begleiter das Rennen machen – also nichts wie ran und kämpft für euren Favoriten.

Wenn für euch mehrere Charaktere infrage kommen, ist das auch in Ordnung, denn ihr könnt in der Umfrage für beliebig viele Charaktere stimmen. Da Astarion bereits eine eigene Figur hat, wird seine enorme Popularität diesmal niemanden überstrahlen. Es bleibt also spannend, wer am Ende das Rennen macht.

Wer nicht so lange warten möchte, kann sich mit „Funko Pop“-Figuren zu Baldur’s Gate eindecken. Aber auch hier hat es etwas gedauert, bis sie erscheinen. Baldur’s Gate 3 ist inzwischen über zwei Jahre alt. Der anfängliche Mangel an Produkten zeigt, dass der Erfolg des Spiels die Branche überrascht hat.

Was die Nendoroid-Abstimmung betrifft: „Baldur’s Gate 3“-Fans haben noch bis zum 22. Oktober Zeit, ihre Stimme abzugeben. Mit etwas Glück erfahren wir schon bald, welcher Charakter als Nächstes eine eigene Figur bekommt.

via The Gamer, Bildmaterial: Baldur’s Gate 3, Larian Studios, Good Smile Company