Mega-Starmie wird zum unfreiwilligen Meme-Star von Pokémon-Legenden: Z-A

Dass Game Freak bei neuen Pokémon-Designs gern mal etwas … experimentierfreudig ist, dürfte mittlerweile niemanden mehr überraschen. Doch mit der Einführung von Mega-Starmie in Pokémon-Legenden: Z-A hat das Studio jetzt einen echten Internet-Hit gelandet – wenn auch vermutlich nicht so, wie ursprünglich geplant.

Denn die neue Mega-Form des sonst eher unscheinbaren Wasser-Pokémons hat das Netz im Sturm erobert – dank eines simplen, aber denkwürdigen Details: Mega-Starmie hat jetzt absurd lange Beine.

Zwischen Design-Kritik und Internet-Legende

Optisch hat sich abgesehen davon kaum etwas verändert. Das Grunddesign bleibt, die Beine machen aber den Unterschied – und genau die sorgen nun für eine Welle an Fan-Art, Memes und Parodien, vor allem in Japan, aber mittlerweile auch bei uns.

Von schicken Strumpfhosen bis hin zu Tanzanimationen: Das Internet hat Mega-Starmie längst zur neuen „Meme-Ikone“ gekürt. Auch Vergleiche mit Starman aus Kirby oder Kaiwan aus Shin Megami Tensei und Persona häufen sich mehr und mehr. Unzählige Fan-Arts widmen sich Mega-Starmie.

Natürlich lässt auch Kritik nicht lange auf sich warten. Manche nennen das Design „faul“ oder „einfallslos“, andere feiern es gerade wegen seiner Absurdität. Und während die Diskussionen toben, kursiert längst ein Vergleich, der sich hartnäckig hält: Patrick Star ist jetzt ein Pokémon. Was haltet ihr vom neuen Starmie-Design? Welche neue Mega-Entwicklung gefällt euch bisher am besten?

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak