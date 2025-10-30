Remake-Director zerstreut Bedenken von Nintendo-Fans: „Macht euch keine Sorgen.“

Im Januar erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade nicht nur für Xbox Series, sondern auch für die Nintendo Switch 2. Und es sieht nicht nur gut aus, sondern läuft auch ziemlich gut. Das war ja ursprünglich auch ein PS4-Spiel, sagen viele. Mal sehen, wie „Rebirth“ performt.

Macht euch da mal keine Sorgen, Nintendo-Fans. Sagt jedenfalls Remake-Director Naoki Hamaguchi. Final Fantasy VII Rebirth soll auf der Switch 2 „genauso hochwertig sein wie das erste Spiel“, so Hamaguchi in einem aktuellen Interview.

Fans glauben, dass Rebirth mit seiner ursprünglichen PS5-Exklusivität und der offenen Spielwelt eine größere Herausforderung für Square Enix wird. Doch wie Hamaguchi erklärt, werde man auch auf der Switch 2 eine qualitativ hochwertige Erfahrung bieten, auch dank der Erfahrung bei der Optimierung für PCs und das Steam Deck.

„Natürlich arbeiten wir sehr hart daran, dass [die Fans von Rebirth auf Switch ebenso beeindruckt sind] und dass die Leute die hohe Qualität bekommen, die sie sich wünschen“, sagte er. Mit der Veröffentlichung von Rebirth für das Steam Deck habe man bereits bewiesen, dass man es kann. Dort habe man eine ähnliche Reaktion hervorgerufen „wo die Leute sagten: ‚Wow, es läuft tatsächlich auf Steam Deck, es sieht wirklich gut aus, die Qualität ist viel höher, als ich es auf Steam Deck erwartet hätte.'“

Erfahrungen gesammelt

„Natürlich gibt es einige Unterschiede in den Spezifikationen und der Kapazität zwischen Steam Deck und Switch 2 und verschiedenen anderen Handheld-Spielsystemen. Aber ich denke, wir haben dort ein gutes Ergebnis erzielt, und das hat uns bei der Planung und dem Verständnis, wie wir das in der Serie weiterführen können, wirklich geholfen“, so Hamaguchi gegenüber VGC.

„Was ich damit sagen möchte, ist: Aufgrund all der Experimente, die wir auf dem PC durchgeführt haben, um dies sicherzustellen, brauchen sich Nintendo-Spieler in Zukunft wirklich keine Sorgen zu machen. Sie werden eine Version erhalten, die genauso zufriedenstellend und hochwertig ist wie das erste Spiel, wenn nicht sogar noch besser.“

Erstmal erscheint aber Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Xbox-Konsolen und Nintendo Switch 2. Für Switch 2 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt. Auch der noch letzte, unbekannte dritte Teil der Remake-Trilogie soll laut Square Enix auf allen großen Plattformen verfügbar sein.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix