Steam sperrt „LoveR Kiss“-Remake aus, aber Dragami Games bringt es bei GOG unter

Wer regelmäßig hier liest, kennt bereits LoveR Kiss und dessen direkten Vorgänger LoveR. Das Spiel erzählt die Geschichte eines Oberschülers, der durch Zufall eine Spiegelreflexkamera entdeckt. Durch seine neue Leidenschaft für die Fotografie begegnet er verschiedenen Mädchen, entwickelt sich weiter und baut Beziehungen auf.

Mit Endless Memories folgt bald eine unlängst angekündigte, überarbeitete Fassung, die zahlreiche Neuerungen mit sich bringt – und erstmals auch eine englischsprachige Lokalisierung bietet. Auch die Veröffentlichung von LoveR Kiss Endless Memories bei Steam wäre ein Debüt für die Serie gewesen. Doch Pläne ändern sich.

Wie Publisher Dragami Games bekannt gibt, ist man auf unerwartete Probleme mit der Steam-Version gestoßen. „Aufgrund verschiedener Umstände ist es schwierig geworden, das Spiel auf Steam zu veröffentlichen“, erklärt Dragami Games. Die Gründe konkretisiert man nicht, aber die Steam-Seite wurde bereits entfernt – eine klare Sprache.

Dragami Games unternimmt nun Schritte, um die PC-Version von LoveR Kiss Endless Memories auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Wie die Famitsu heute berichtet, ist man mit GOG und DLsite schon fündig geworden. Die Veröffentlichung für Switch ist übrigens weiterhin für den 27. November in Japan geplant. Auch eine „Switch 2“-Version soll folgen. Einen Trailer zum Spiel findet ihr hier.

via Automaton Media, Famitsu, Bildmaterial: LoveR Kiss: Endless Memories, Dragami Games