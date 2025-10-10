Team Asobi heizt Spekulationen an: Fans hoffen auf Halloween-DLC zu Astro Bot

Eigentlich dachten wir ja, Astro Bot hätte inzwischen mehr als genug zusätzliche Level und Inhalte bekommen – aber anscheinend denkt Team Asobi da ein bisschen anders. Auf Twitter hat das Studio jetzt nämlich einen kleinen, aber durchaus verdächtigen Post veröffentlicht.

„Schaut mal, wer für Nervenkitzel in der gruseligen Oktobernacht sorgt! Wie werdet ihr diese schaurige Jahreszeit beginnen?“, fragt Team Asobi zu den Hashtags #AstroBot, #Spoopy und #LastOfUs. Klingt erstmal harmlos, oder? Könnte natürlich einfach nur ein freundlicher Halloween-Gruß sein.

Spooky Season oder versteckte Ankündigung?

Im kurzen Clip sieht man mehrere kleine Bots, die sich hinter dem „PlayStation Studios“-Logo verstecken. Am Ende tauchen auch noch Joel und Ellie plus Infiziertem auf. Zufall? Vielleicht. Aber viele Fans spekulieren schon jetzt über eine mögliche Mini-Crossover-Mission oder gar einen kleinen Halloween-DLC. Immerhin war das nicht das erste Mal, dass Team Asobi neue Level oder Gastauftritte über Social Media angeteasert hat.

Was genau dahintersteckt, wissen wir wohl erst in den kommenden Wochen. Der Oktober wäre jedenfalls der perfekte Zeitpunkt für eine kleine gruselige Überraschung. Was meint ihr – nur ein Halloween-Gag oder versteckt sich dahinter ein echter DLC-Teaser?

Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi