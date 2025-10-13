Pokémon-Legenden: Z-A bringt zum Launch tonnenweise Merch – aber ihr schaut in die Röhre

Am Donnerstag ist es endlich so weit: Pokémon-Legenden: Z-A erscheint für Nintendo Switch und Switch 2 – und wie man es von der Pokémon Company kennt, wird das neue Abenteuer nicht nur digital gefeiert.

Parallel zum Launch wird auch wieder jede Menge thematischem Merchandise, Events und natürlich Pikachu in feschen Outfits geben. Im japanischen Pokémon Center erwarten Besucher exklusive Produkte rund um Pokémon-Legenden: Z-A!

Neben Klassikern wie Schlüsselanhängern, Plüschfiguren und Snacks gibt es auch stylische Tassen, Stadtpläne von Illumina City und Magnetsets, die ikonische Orte aus dem Spiel zeigen – jeweils mit passenden Pokémon. Wer den Look der Spielcharaktere feiert, kann sich außerdem auf passende Accessoires und Kleidung freuen.

Einige Stücke orientieren sich direkt an den Outfits der Hauptfiguren. Übrigens kann dort auch viel Kleinkram über die typischen Gacha-Automaten bezogen werden. Einmal Drehen soll ungefähr 300 Yen bzw. 1,70 Euro kosten.

Und was ist mit Deutschland?

Wie immer stellt sich natürlich die Frage der Verfügbarkeit in Deutschland. Da es leider kein dauerhaftes Pokémon Center in Deutschland gibt, bleibt vielen nur, online zuzuschlagen. Glücklicherweise hat erst vor kurzem der Online-Store des Pokémon Centers auch hier bei uns seine Pforten geöffnet.

Bisher ist das Sortiment leider noch sehr begrenzt. Auch die Neuheiten zu Z-A fehlen leider noch, zumindest vorerst. Also bleibt wohl doch nur der Import. Bei Meccha-Japan* könnt ihr schon bestellen, Tasse, Schlüsselanhänger, Jacke und Co. sind dort schon erhältlich.

Pokémon Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch und Switch 2. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter. 15 Euro günstiger!

Das Merch zu Z-A:

via Siliconera, Bildmaterial: The Pokémon Company