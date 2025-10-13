„Clair Obscur“-Director verrät, dass Clair Obscur noch unentdeckte Geheimnisse bereithält

Kürzlich feierten Sandfall Interactive fünf Millionen verkaufte Einheiten mit einer frohen Botschaft für Fans ihres gefeierten Debüts Clair Obscur: Expedition 33. Demnach sei ein kostenfreies Update in Arbeit, das diverse neue Spielinhalte mit sich bringen soll.

Director Guillaume Broche nahm diese Ankündigung zum Anlass, um sich mit Eurogamer zum Gespräch zu treffen. In diesem ging es nicht zuletzt um die Inspirationen durch „Final Fantasy“-Spiele und Geheimnisse, die das Team im Spiel versteckt habe. Broche weist etwa auf die „Double-Dyad-Karten“ im Dorf Gestral hin – eine Anspielung auf das beliebte Minispiel „Triple Triad“ in Final Fantasy VIII.

Es gäbe allerdings noch weitere Anspielungen bzw. Geheimnisse, die offenbar noch nicht gelüftet wurden. „[…] Ich möchte sie nicht nennen, weil sie dann keine Geheimnisse mehr sind“, so Broche. „Vielleicht wurden sie gefunden, aber ich habe nichts davon gesehen. Es gibt noch ein paar Dinge, ja.“

Fans haben den Titel emsig nach Hinweisen und Referenzen durchforstet, aber es scheint, als wären einige davon nicht beabsichtigt gewesen. „Das Lustige ist, dass [Fans] Geheimnisse entdeckt haben, die ursprünglich gar keine waren“, erklärt Broche. „Und wir dachten uns nur: ‚Okay, cool. Das ist dann wohl ein Geheimnis!’“

Vor der Veröffentlichung des Spiels erklärte Broche bekanntlich, dass er hoffe, SpielerInnen würden eifrig mit dem Kampfsystem des Spiels experimentieren und „broken builds“ erstellen. Eurogamer hakt nach, ob seine Erwartungen erfüllt wurden. „Sie haben meine Erwartungen erfüllt, und die waren sehr groß“, so Broche. „Sie haben das Spiel sehr schnell zerstört. Mein persönlicher Speedrun-Rekord wurde in einer Woche gebrochen, vielleicht sogar noch schneller.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive