PlayStation Plus lockt im November mit Stray und diesen weiteren Games

Pünktlich vor dem Monatswechsel hat Sony heute die monatlichen Plus-Spiele für alle Abonnenten enthüllt. Im November dürft ihr euch auf ein möglicherweise einigermaßen mittelmäßiges Line-up freuen, das von Stray (PS4, PS5) angeführt wird.

Stray erhielt überwiegend positive Kritiken und kam sowohl bei SpielerInnen, als auch bei der Fachpresse sehr gut an. Seit November 2024 gibt es auch ein (physische) Switch-Version des Spiels, das ihr aus der Perspektive einer Katze spielt.

Weiterhin werden EA Sports WRC 24 (PS5) und Totally Accurate Battle Simulator (PS4, PS5) ab dem 4. November bei PlayStation Plus verfügbar sein. Es gab sicherlich schon aufregendere Line-ups. Beispielsweise im noch laufenden Monat: Noch bis zum 3. November könnt ihr euch Alan Wake 2, Goat Simulator 3 und Cocoon eurer Spielebibliothek hinzufügen.

Bildmaterial: Stray, Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio