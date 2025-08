Ein Taktik-RPG und mehr: Nintendo erklärt weitere alte Switch-Titel für „Switch 2“-kompatibel

Die Liste der abwärtskompatiblen Spielen auf Switch 2 wächst zuverlässig weiter. Nachdem Nintendo erst kürzlich über 20 Titeln für spielbar erklärt hatte, nachdem sie zuvor mit mehr oder minder großen Kompatibilitätsproblemen auf Switch 2 kämpften, reichert das neue System-Update 20.3.0 den Pool weiter an.

Ganz so groß wie die letzte Fuhre fällt die aktuelle leider nicht aus, trotzdem winken eine Handvoll netter Neuzugänge im Katalog der abwärtskompatiblen Spiele. Konkret ist das die folgende Liste.

Die neuen Spiele:

D.C.III: Da Capo III – Plus Story

Cotton Reboot High Tension

DarkStar One: Nintendo Switch Edition

Disgaea 7

Vagante

Damit sind gewiss noch nicht alle Switch-Titel für ihren Nachfolger optimiert – alle offiziellen und aktuellen Informationen findet ihr hier. Wie gewohnt aktualisiert das neue Update zudem nicht nur die Bibliothek abwärtskompatibler Titel. Es winken ebenso gängige Stabilitätsmaßnahmen und Verbesserungen der HDR-Einstellungen der noch frischen Konsole.

via GameRant, Bildmaterial: Disgaea 7: Vows of the Virtueless, NIS America, Nippon Ichi Software