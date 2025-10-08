Das Otome Temirana erscheint im Januar im Westen für Switch

Nach der Verschiebung von Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights auf das kommende Jahr kommt für Otome-Fans jetzt wieder Bewegung rein. Idea Factory hat mit dem 13. Januar 2026 den konkreten Termin mitgeteilt. Die physische Version erscheint am 27. Januar 2026 in Europa.

Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe. Hinter der Entwicklung des Spiels stehen erfahrene Köpfe der Otome-Genre-Szene, darunter Regisseurin Ayumi Takagi (Hana Yaka Nari), Drehbuchautorin Uta Amemiya (Charade Maniacs) und Charakterdesignerin Nitaka (Touken Ranbu).

Einblicke in die Welt von Temirana

Im Königreich Temirana bestimmt der Geburtsmonat eines Menschen dessen Status und Beruf. Vor etwa 15 Jahren wurde die dritte Prinzessin geboren, gezeichnet von einem Mal auf der Stirn. Aufgrund von Gerüchten, sie sei eine „verfluchte Prinzessin“, wurde sie gezwungen, abseits ihrer Familie zu leben. Doch an ihrem 16. Geburtstag nimmt ihr Leben eine Wendung.

Während eines Duellturniers entdeckt sie fünf Männer, die von einem außergewöhnlichen Licht umgeben sind – ein Phänomen, das ihre besondere Fähigkeit offenbart. Sie lädt die Männer ein, ihre königliche Garde zu bilden. Doch die neuen Ritter sind alles andere als perfekt: Manche haben keine Erfahrung mit dem Schwert, andere zeigen kaum Interesse am Rittertum. Gemeinsam müssen sie sich dennoch einer drohenden Tragödie stellen.

Bildmaterial: Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights, Idea Factory, Otomate, ichicolumn