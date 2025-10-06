Persona-Chef gibt sich geheimnisvoll: Persona 4 Revival soll auf „neue Weise“ überzeugen

Seit der Enthüllung auf dem Xbox Games Showcase im Juni ist klar: Persona 4 Revival kommt – und die Erwartungen sind entsprechend hoch. Viele Fans fragen sich, ob Atlus an das legendäre Persona 4 Golden anknüpft oder doch etwas ganz Neues wagt.

Nun gibt es ein kleines Lebenszeichen von Serienchef Kazuhisa Wada. In einem Interview mit dem japanischen Magazin 4Gamer erklärte er, dass die Entwicklung „gut voranschreitet“ und man sich darauf konzentriere, Persona 4 Revival „auf eine neue und andere Weise genießbar“ zu machen.

Wada betont, dass es nicht einfach darum gehe, noch mehr Inhalte hinzuzufügen: „Persona 4 Golden hatte bereits eine enorme Menge an Content. Für die nächste ‚R‘-Version müssen wir eine Spielerfahrung schaffen, die auf neue Weise Freude bereitet.“ Das klingt ambitioniert – und vielleicht auch ein wenig geheimnisvoll.

Alte Stärken, neue Wege

Offen bleibt allerdings, welche Vorlage das Remake tatsächlich nutzt. Wird es auf dem ursprünglichen Persona 4 basieren oder die Erweiterungen und Verbesserungen von Golden übernehmen? Letzteres wünschen sich die meisten Fans, schließlich gilt Golden bis heute als die definitive Version – mit zusätzlichen Social Links, neuen Szenen und erweiterten Gameplay-Optionen.

Wie schon bei Persona 3 Reload könnte Atlus auch hier versuchen, die moderne Präsentation und den Komfort von Persona 5 Royal zu übernehmen. Allerdings zeigte Reload auch, dass selbst mit moderner Technik nicht alle Wünsche erfüllt werden können. So fehlte etwa die Protagonistin aus Persona 3 Portable oder der zusätzliche Inhalt aus „FES“, der allerdings später teilweise als DLC kam. Es bleibt also spannend, ob Persona 4 Revival die perfekte Mischung aus Nostalgie und Innovation trifft – oder sich am Ende zu weit vom Original entfernt.

Noch kein Termin, aber viel Vorfreude

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht. Wada zufolge befindet sich das Spiel „auf einem guten Weg“, aber man wolle sich Zeit nehmen, um das bestmögliche Ergebnis abzuliefern.

Klar ist: Atlus hat mit Persona 4 Revival einiges zu beweisen – besonders nach dem Erfolg von Persona 3 Reload. Und wer bis dahin noch einmal in die Welt der Persona-Spiele eintauchen möchte, kann das bald auch unterwegs tun: Persona 3 Reload erscheint am 23. Oktober für die Nintendo Switch 2.

via Eurogamer, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio