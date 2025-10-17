Little Nightmares III ist der zweitstärkste Neueinsteiger in den deutschen Charts

Nach EA Sports FC 26 Ende September dominiert in der vergangenen deutschen Verkaufswoche ein anderer Titel ähnlich stark. Battlefield 6 ist erschienen und holt einen Dreifachsieg in den deutschen Games-Handelscharts.

Der neueste Teil der 23 Jahre alten Shooter-Reihe schnappt sich den Thron der plattformübergreifenden Rankings und ist das erfolgreichste Spiel der Woche. Folgerichtig reicht es in den PS5- und Xbox-Series-Rankings auch für den ersten Platz.

Das zweitstärkste Neueinsteiger ist Little Nightmares III von Bandai Namco. Das Abenteuer von Low und Alone klettert zum Launch auf die respektablen Positionen fünf (PS5), sechs (Switch 2) und neun (Switch).

Seit dem Start der Reihe im Jahr 2017 konnte das „Little Nightmares“-Franchise insgesamt 20 Millionen Verkäufe verzeichnen, wie Bandai Namco im Juni mitteilte. Also noch ohne Teil drei. Aktuell in der Pipeline: ein Stop-Motion-Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Studio Taller del Chucho entsteht.

Die beiden Switch-Rankings toppen einmal mehr Donkey Kong Bananza bzw. die Super Mario Galaxy Collection. Dahinter gehen Super Mario Party Jamboree respektive EA Sports FC 26 ins Ziel.

Bildmaterial: Little Nightmares III, Bandai Namco, Supermassive Games