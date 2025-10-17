Nintendo bestätigt Cyberangriff und dementiert Behauptungen um gestohlene Daten

Vor einigen Tagen behauptete das Hacker-Kollektiv Crimson Collective, Nintendo gehackt und interne Daten des japanischen Konzerns gestohlen zu haben. Gegenüber der japanischen Zeitung Sankai Shimbun hat Nintendo jetzt dazu Stellung bezogen.

So teilte Nintendo der Zeitung mit, dass es keine Hinweise auf interne Datenlecks infolge der jüngsten Cyberangriffe auf seine Server gefunden habe. Es gäbe demnach keine Anzeichen dafür, dass persönliche Daten gestohlen oder Entwicklungs- und Geschäftsdaten offengelegt wurden.

Zwar seien einige externe Server, auf denen unter anderem Teile der offiziellen Website gehostet werden, angegriffen worden, jedoch habe es „keine Hinweise auf Schäden für Kunden oder ein Eindringen in das Unternehmen“ gegeben.

Erst im letzten Jahr war Pokémon-Entwickler Game Freak von einem groß angelegten Hackerangriff betroffen, der zahlreiche illegal beschaffte Daten öffentlich zugänglich machte. Auch in den letzten Tagen kursierten wieder unzählige Meldungen, die auf möglicherweise illegalen Zugriffen basieren.

