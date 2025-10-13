Shiny-Hunter dürfen sich in Pokémon-Legenden: Z-A auf nützliches Comeback freuen

Neben Masuda-Methode, Sandwich-Rezepten und stundenlangem Grinden gibt es für viele Pokémon-Trainer wohl kaum ein befriedigenderes Gefühl, als zufällig einem Schillernden (bzw. Shiny) Pokémon zu begegnen. Auf der anderen Seite gibt es kaum etwas Frustrierenderes, als ein solches zu verpassen oder zu übersehen.
Jetzt verdichten sich die Gerüchte, dass Pokémon-Legenden: Z-A ein ganz bestimmtes und recht beliebtes Feature aus Pokémon-Legenden: Arceus übernehmen könnte – den ikonischen „Shiny-Sound“.
Laut Centro Leaks soll das Feature auch im neuen Legenden-Ableger wieder auftauchen. Wer also in Illumina City unterwegs ist, könnte schon bald wieder dieses ganz besondere Klingeln hören, das sofort für Adrenalin sorgt und eine Wagenladung Endorphine ausschüttet.
Segen oder Fluch für Sammler?
Der Shiny-Sound ist für viele Trainer eine echte Erleichterung, denn manche Shiny-Formen sind kaum von ihren normalen Varianten zu unterscheiden – und in der dichten Umgebung von Z-A könnte man sie leicht übersehen. Mit dem akustischen Signal wird also ein weiterer Sinn angesprochen, was das Shiny-Hunting deutlich zugänglicher und entspannter macht.
Natürlich sehen das nicht alle positiv. Einige Fans befürchten, dass Shiny-Pokémon durch solche Hilfen an „Wert“ verlieren könnten. Schließlich waren die seltenen Varianten früher ein echter Glücksfund – heute hingegen tauchen sie gefühlt immer häufiger auf. Ob der Shiny-Sound das Erlebnis wirklich „abwertet“ oder einfach nur „frustfreier“ macht, darüber lässt sich wie immer trefflich streiten.
Bald wissen wir mehr
Offiziell bestätigt ist das Feature bisher nicht, aber passen würde ja irgendwie. Allzu lange müssen wir uns ohnehin nicht mehr gedulden – Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch und Switch 2. Vielleicht hören wir ja schon bald wieder dieses vertraute kleine „Klingeln“, das uns allen das Herz höherschlagen lässt. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter. 15 Euro günstiger!
via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
ich zock selber seid gen 1 und ja früher joa aber der hype wurde weniger und deswegen später null interesse einzige wo ich aktiv war war bei legenden arceus da habe ich aber wohl shiny glück gehabt besonders diese großen pokemons in shiny zu haben war geil xd aber das war nur kurzen moment shinys sind in mein augen einfach nur verschimmelte temu versionen von den pkmnsXD
Das schon pech. ich mochte das Shiny hunting eigentlich schon ganz gerne. Hab mir über Zucht gezielt die first Gen Starter mit max Werten auf Shiny gezüchtet. Je nach Teil gabs ja auch ganz unterschiedliche Methoden. Ich erinnere mich noch das Verketten von Kämpfen oder beim Angeln, bis man eines garantiert bekam. Nerviger waren da die Kämpfe gegen ältere Gen Pokemon bei denen man die Kämpfe resetet hatte bis man ein Shiny bekam. Hatte das bei Zekrom mal gemacht und 300-400 softresets durchgeführt. xD
Ich habe den Sound in Legenden Arceus als ein sehr gutes Feature angenommen,
Und selbst wenn Shinys gar nicht mehr so rar wie früher sind, allein schon durch die Erhöhung der "nackten" Chance (ohne Buffs etc), man immer noch ewig an der Zucht oder sonstigen Methoden sitzen kann. Es kommt einem häufiger vor, weil die Spawnrate in den enuen Spielen höher ist und alle Pokémon frei rumlaufen und man nicht mehr Stunden random Encouter abgrasen muss (teilweise mit 1%)
Was war ich frustriert im Schwert/Schild Dynamax-Abenteuer selbst mit ner 4x 1:100 Chance (mit Schillerpin) sehr oft ohne Shiny aus einer Runde rauszugehen. Einziges Shiny Legi bis heute war Ho-Oh, obwohl bei denen genauso 1:100 galt.
Ich persönlich sehe jedenfalls keine Abwertung und Shinys werden ja immer noch gerne gesammelt und das mit viel Zeit investieren (wenn es ein fairer Spieler ist, der nicht cheatet/hackt). Ich bin jedoch kein aktiver Jäger oder brauch nicht jedes in Shiny (manche sind auch wirklich nicht schön). Was ich kriegen kann, nehm ich mit und tatsächlich mal investieren tue ich nur dann, wenn ich eins wirklich haben will wie Quajutsu (das erst in der aktuellen Gen was wurde) oder Shiny Lugia mit dem Gameboy Symbol (Virtual Console mit Chance 1:8192 und Softresetten, hier Konsole schonend über das VC Menü). Mal mich an Gen 1 mit Zapdos und Mewtu zu versuchen, wo die Statuswerte beim Übertragen den Check für Shiny setzen, habe ich irgendwann demotiviert aufgegeben
Ich bin kein Shinyhunter, aber wenn mir eins zufällig begegnet freue ich mich trotzdem.
Mit der Angelchain habe ich mal für uns alle shiny Karpador geangelt, aber ich weiss gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Meine Tochter wollte unbedingt ein rotes Garados und hat stundenlang mit der Chain versucht, ein Shiny Karpador zu erwischen und hatte einfach immer Pech. Bei mir klappte das immer recht schnell.^^
Eine ziemlich einfache Möglichkeit an Shinys zu kommen, war auch über die Kontaktsafaris in X und Y. Da habe ich auch einige vor allem für meine Tochter geholt.
Seit Pokémon Go sind die Shinys für mich aber echt nichts so besonderes mehr, da gibt es / gab es immer wieder sehr einfache Möglichkeiten für Shinys. Da ich nicht mehr aktiv Pokémon Go spiele, habe ich ja angefangen, einige meiner dortigen Shinys, Legis und Mystische Pokémon auf Home zu übertragen. Bis jetzt bleiben sie aber noch auf Home, ich habe noch keines davon auf ein Spiel übertragen.
Btw. Ich bekam heute schon die Versandbestätigung von Nintendo für Legenden Z-A, evtl. bekomme ich das Spiel ja wirklich pünktlich zum Release.
Da hatte ich 0 Erfolg, wobei ich da auch nicht wirklich aktiv gehuntet habe. Außerdem hab ich die meisten meiner Kontakte verloren als mein 3DS ausgetauscht wurde und damit war die Safari für mich praktisch wertlos, da ich nur noch wenige wiederherstellen konnte (da waren welche bei von Usern, die hier seit jahren nicht mehr aktiv sind)
Am meisten habe ich Masuda Methode versucht, in Legenden Arceus die Massenaufläufe (zzgl random nebenbei) und in KAPU Sandwhich Boost (ggf in Kombi mit Massenauflauf), was mir u.a. Shiny Eisenhand und Eisenkrieger brachte
Von Z-A lasse ich mich aber nun nicht spoilern, gehe auch den sonstigen Leaks aus dem Weg, auch um denen keine Aufmerksamkeit zu schenken und versuche mich während des Spielens überraschen zu lassen.