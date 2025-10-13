Shiny-Hunter dürfen sich in Pokémon-Legenden: Z-A auf nützliches Comeback freuen

Neben Masuda-Methode, Sandwich-Rezepten und stundenlangem Grinden gibt es für viele Pokémon-Trainer wohl kaum ein befriedigenderes Gefühl, als zufällig einem Schillernden (bzw. Shiny) Pokémon zu begegnen. Auf der anderen Seite gibt es kaum etwas Frustrierenderes, als ein solches zu verpassen oder zu übersehen.

Jetzt verdichten sich die Gerüchte, dass Pokémon-Legenden: Z-A ein ganz bestimmtes und recht beliebtes Feature aus Pokémon-Legenden: Arceus übernehmen könnte – den ikonischen „Shiny-Sound“.

Laut Centro Leaks soll das Feature auch im neuen Legenden-Ableger wieder auftauchen. Wer also in Illumina City unterwegs ist, könnte schon bald wieder dieses ganz besondere Klingeln hören, das sofort für Adrenalin sorgt und eine Wagenladung Endorphine ausschüttet.

Segen oder Fluch für Sammler?

Der Shiny-Sound ist für viele Trainer eine echte Erleichterung, denn manche Shiny-Formen sind kaum von ihren normalen Varianten zu unterscheiden – und in der dichten Umgebung von Z-A könnte man sie leicht übersehen. Mit dem akustischen Signal wird also ein weiterer Sinn angesprochen, was das Shiny-Hunting deutlich zugänglicher und entspannter macht.

Natürlich sehen das nicht alle positiv. Einige Fans befürchten, dass Shiny-Pokémon durch solche Hilfen an „Wert“ verlieren könnten. Schließlich waren die seltenen Varianten früher ein echter Glücksfund – heute hingegen tauchen sie gefühlt immer häufiger auf. Ob der Shiny-Sound das Erlebnis wirklich „abwertet“ oder einfach nur „frustfreier“ macht, darüber lässt sich wie immer trefflich streiten.

Bald wissen wir mehr

Offiziell bestätigt ist das Feature bisher nicht, aber passen würde ja irgendwie. Allzu lange müssen wir uns ohnehin nicht mehr gedulden – Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch und Switch 2. Vielleicht hören wir ja schon bald wieder dieses vertraute kleine „Klingeln“, das uns allen das Herz höherschlagen lässt. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter. 15 Euro günstiger!

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak