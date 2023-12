Insomniac äußert sich erstmals zum kürzlichen Hacker-Angriff durch Ransomware-Gruppe

Am Dienstag veröffentlichte eine Ransomware-Gruppe mehr als 1,3 Millionen gestohlene Dateien mit einer Gesamtgröße von 1,67 Terabyte, die Informationen über zukünftige Titel von Insomniac und vertrauliche Mitarbeiterinformationen enthielten.

Insomniac meldet sich zu Wort

Jetzt hat das Studio offiziell via Twitter reagiert und erklärt, welche Auswirkungen der Angriff auf das Personal hatte. „Vielen Dank für Ihr Mitgefühl und Ihre unerschütterliche Unterstützung. Wir wissen es zu schätzen“, beginnt das Statement.

„Wir sind sowohl traurig als auch verärgert über den jüngsten kriminellen Cyberangriff auf unser Studio und den emotionalen Tribut, den er von unserem Entwicklerteam gefordert hat. Wir haben uns in den letzten Tagen zurückgezogen, um uns gegenseitig zu unterstützen“, heißt es anfangs.



„Wir sind uns bewusst, dass die gestohlenen Daten personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, ehemaligen Mitarbeiter und unabhängigen Auftragnehmer umfassen. Es enthält auch frühe Entwicklungsdetails zu Marvel’s Wolverine für PlayStation 5“, so Insomniac weiter. Man arbeite weiter zügig daran, festzustellen, welche Daten betroffen waren. Die Erfahrung sei äußerst belastend.



„Wir möchten, dass jeder die Spiele, die wir entwickeln, so genießen kann, wie es beabsichtigt ist und wie es unsere Spieler verdienen. Allerdings ist Insomniac – wie Logan – widerstandsfähig. Marvel’s Wolverine geht wie geplant weiter. Das Spiel befindet sich in der frühen Produktion und wird sich zweifellos im weiteren Verlauf sehr weiterentwickeln, so wie alle unsere Pläne“, so Insomniac über die betroffenen Games.

Man werde zu gegebener Zeit weitere Informationen zu Marvel’s Wolverine veröffentlichen. In der letzten Woche drohte die Gruppe damit, die gestohlenen Daten innerhalb von sieben Tagen zu veröffentlichen, bot sie jedoch zunächst zu einem Startpreis von 50 Bitcoins (ca. 2 Millionen US-Dollar) zur Auktion an. Eine Woche später machte die Gruppe ihre Drohung wahr und gab Berichten zufolge rund 98 % der gestohlenen Daten frei.

