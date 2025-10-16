Netflix lässt euch Games bald auch am Fernseher zocken und das sind die ersten Titel

Das Netflix auch Spiele anbietet, ist mittlerweile bekannt. Allerdings war das entsprechende Angebot bis dato auf Mobile-Apps beschränkt – das soll sich aber bald ändern. Mit einer ersten Fuhre an Titeln sollen AbonnentInnen des Streaming-Riesen bald auch am heimischen TV-Gerät spielen können.

Das übergeordnete Thema ist klar ersichtlich. Die ersten Titel stehen ganz im Namen einer vergnüglichen Party-Erfahrung mit Familie und Freunden. In der Ankündigung ersten Spielewelle heißt es, dass Eurem Netflix-Konto der Reiter „Spiele“ hinzugefügt wird und alle Spiele dort verfügbar sein werden.

Auch um einen Controller soll man sich keine Gedanken machen müssen – ihr greift einfach zu Eurem Smartphone. Im Kontext von Partyspielen mit simplen Eingaben sicher naheliegend und sinnvoll. Wie es sich allerdings mit komplexeren Spielen verhält, wird sich zeigen müssen.

Die ersten Games:

LEGO Party

Pictionary: Game Night

Boggle Party

Tetris Time Warp

Party Crashers: Fool Your Friends

Es wird spannend sein, wie Netflix seine Games-Pläne weiter vorantreibt. Im Sommer 2024 gab es nach langsamen, aber stetigen Erfolgen einen heftigen Dämpfer. Eines der interessantesten Studios von Netflix wurde dichtgemacht, wie durchsickerte.

via The Gamer, Bildmaterial: Netflix