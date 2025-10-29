„Switch 2“-Sammler, hier ist euer nächster neuer Lieblings-Publisher

Die „Game Key Cards“ bleiben kontrovers und die hartnäckigsten unter den Sammlern boykottieren sie gezielt. Schwer ist das nicht: Die „Game Key Cards“ sind deutlich in der Überzahl und deutlich gekennzeichnet.

Bisher löbliche Ausnahmen kann man fast an einer Hand abzählen. First-Party-Spiele von Nintendo, Cyberpunk 2077 und Marvelous wären da zum Beispiel zu nennen. „Switch 2“-Sammler bekommen jetzt einen weiteren Lieblings-Publisher dazu.

Nicalis hat heute drei neue Veröffentlichungen für die Switch 2 angekündigt und alle erscheinen so richtig, ganz echt auf Cartridge. Konkret handelt es sich dabei um The Binding of Isaac: Repentance+, Pastry Panic! und Order Up!! – geplant sind Veröffentlichungen im ersten und zweiten Quartal 2026.

Problemchen: Ihr müsst den amerikanischen Nicalis-Store nutzen. Das kostet natürlich extra, zumal die Preise für die Spiele allein schon nicht ohne sind. Aber was tut man nicht alles für „real physical game cards, not Game Key Cards“, wie Nicalis es bewirbt.

„Switch 2“-Sammler werden sich jedenfalls wünschen, dass dieses Beispiel Schule macht. Währenddessen hat Naoki Hamaguchi, der Director der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII, nicht nur Verständnis für die Game Key Cards, sondern hofft auch, dass Fans ihren Nutzen verstehen.

Die Objekte der Begierde:

Bildmaterial: The Binding of Isaac, Nicalis