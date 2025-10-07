Halloween ist dieses Jahr später: „Shovel Knight“-Macher verschieben ihre Grusel-Abenteuer

Auf Mina the Hollower warten Fans von „Shovel Knight“-Studio Yacht Club Games schon eine ganze Weile. Das Spiel wurde 2022 angekündigt und als von Zelda, Castlevania und Dracula inspiriert vorgestellt. Dann herrschte lange Funkstille, bevor es im letzten Jahr ein Comeback gab.

Die Dinge liefen anschließend gut und nach Auftritten bei der Indie World und einer spielbaren Demo war angerichtet für Halloween: mit dem 31. Oktober gab es schon einen konkreten Termin. Doch den kann man leider nicht halten.

Wie Yacht Club Games bekannt gibt, wird die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben. Klingt erstmal schlimm, aber die Macher versichern, dass es keine große Verschiebung sei. Offensichtlich will man sich nur noch nicht erneut festlegen.

Die zusätzliche Zeit will man laut einem Statement für Feintuning und Balancing nutzen. Das Spiel sei aber ganz nahe an der Fertigstellung, man spiele es selbst jeden Tag von Anfang bis Ende. Wenn die finale Version bei den Plattforminhabern eingereicht sei, will man sich festlegen.

Mina the Hollower stürzt Spielende in eine schaurige Welt voller Action und Abenteuer. Mina begibt sich auf eine Mission, eine verfluchte Insel zu retten. Dabei gräbt sie sich unter Monstern hindurch und peitscht Feinde in die Finsternis. Dabei schützen sie ein Arsenal aus Waffen und Talismane.

Bildmaterial: Mina the Hollower, Yacht Club Games