Hoyoverse zieht Genshin Impact den Stecker – zumindest auf einer veralteten Plattform

Knapp 12 Jahre ist es her, seit die Playstation 4 erschienen ist: Am 15. November 2013 erblickte die Konsole das Licht der Welt. Sie brachte Sony nach der finanziell belastenden PS3- und PS-Vita-Zeit wieder in die Gewinnerspur zurück. Dafür mussten Einschnitte bei der Hardware gemacht werden: Um einen massenmarkttauglichen Preis zu erreichen, wurde etwa bei der relativ langsamen CPU und Festplatte gespart.

Diese Einschränkungen sind es nun auch, die Hoyoverse zum Anlass nimmt, die PS4-Version von Genshin Impact einzustellen. Das Spiel wird am 10. September 2025 aus dem PlayStation Store entfernt, kann aber noch weiter gespielt werden. Neue In-Game-Käufe sind ab dem 25. Februar 2026 nicht mehr möglich.

Die Einstellung des Dienstes erfolgt dann endgültig und offiziell am 8. April 2026 – „aufgrund von Einschränkungen der Hardware-Leistung und der Plattform-Anwendungsgröße“, wie der Entwickler miHoYo bekannt gab. Die PS5-Version ist nicht betroffen.

Damit unterstützt MiHoYo ab 2026 die schwächste seiner Konsolenversionen nicht mehr. Für Fans der PS4-Version ist das unschön, die Spielenden anderer Versionen freut das aber: Durch die Änderung ist bald die deutlich stärkere Xbox Series S die schwächste Konsolenversion. Dadurch können neue Gebiete deutlich objekt- und detailreicher gestaltet werden. Auch die Mobilvarianten für iOS und Android können davon profitieren, denn auch bei aktuellen Android- und iOS-Geräten sind CPU und Speicher seit einigen Jahren schneller als die der PS4.

Hoyoverse bedankt sich bei den Spielenden für die langjährige Treue und empfiehlt den betroffenen Fans, den Spielstand mit einer „anderen Login-Methode“ zu verknüpfen, damit der Spielstand in die Cloud geladen wird und so nicht verloren geht. Auf diese Weise kann das Spiel auf einer anderen Plattform weiterhin mit dem alten Speicherstand gespielt werden.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo