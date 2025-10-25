Es wird Cozy im Hoyoverse: Die erste Closed-Beta zu Petit Planet steht vor der Tür

Hoyoverse kündigt die erste geschlossene Beta zu Petit Planet an. Erst vor etwa einem Monat wurde das Spiel offiziell angekündigt, nachdem die Gerüchteküche brodelte. Der „Coziness Test“ lädt dazu ein, in ein wundersames Universum einzutauchen, in dem Planeten vor Kreativität funkeln, flauschige Reisende zu treuen Gefährten werden und kosmische Wunder nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Das neue Spiel von Hoyoverse soll eure Kreativität fordern, indem ihr ganze Planeten in kreative Leinwände für eure Ideen und Wünsche verwandelt. Gemeinsam mit einzigartigen Nachbarn und „Seelenverwandten von fremden Welten“ – sprich: andere Spieler und eure Freunde – könnt ihr ein leeres Universum in einer Abenteuerreise in eine idyllische Landschaft verwandeln.

Ihr übernehmt dabei die Verantwortung für die Planeten und pflegt sie – bei genug Harmonie gehen neue Wege auf, um die Himmelskörper miteinander zu verbinden. Unter funkelnden Sternen könnt ihr beispielsweise Pflanzen anbauen und unerwartete Ernten einfahren, in Gewässern fischen, an Stränden und in Untiefen nach seltenen Funden suchen oder köstliche Rezepte mit mutigen Zutatenkombinationen freischalten.

Der „Galactic Bazaar” wird dabei zum zentralen sozialen Knotenpunkt und ein Ort der Begegnung mit NPCs und anderen SpielerInnen. Hier könnt ihr bei einer Tasse virtuellen Kaffee plaudern oder im Takt fröhlicher Rhythmen bei Kooperations-Minispielen mittanzen. Der „Coziness Test“ von Petit Planet startet am 7. November, die Anmeldung ist auf der offiziellen Website noch möglich.

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse