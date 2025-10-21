Donkey Kong Bananza: Monatliches Event will ab November neue Anreize setzen

Viele hatten ihn schon fast wieder vergessen: den „DK-Insel & Smaragdrausch“-DLC zu Donkey Kong Bananza, der während der großen September-Direct überraschend vorgestellt wurde – und danach genauso schnell wieder in der Versenkung verschwand.

Jetzt gibt’s aber endlich Neuigkeiten: Nintendo will den Zusatzinhalt mit monatlichen Events langfristig am Leben halten. Das erste dieser zeitlich begrenzten Events, passenderweise „Chip-Fieber“ genannt, startet am 28. November und läuft bis zum 4. Dezember.

Während des Event-Zeitraums können SpielerInnen spezielle Herausforderungen im „Emerald Rush“-Modus angehen, bei denen bestimmte Bedingungen vorgegeben sind – etwa welche „Emerald Perks“ verfügbar sind oder welche Boni sich kombinieren lassen.

Neue Belohnungen und frischer Anreiz?

Wer in den Event-Herausforderungen hohe Punktzahlen erreicht, kann exklusive Charakter-Statuen und Banandium-Chips verdienen, die sich anschließend gegen reguläre Figuren eintauschen lassen. Und keine Sorge: Wer beim ersten Versuch scheitert, darf beliebig oft erneut antreten.

Ob das alles ausreichen wird, bleibt abzuwarten. Wann das nächste Event startet, ist übrigens noch nicht bekannt. Donkey Kong Bananza ist nach wie vor exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Der „DK-Insel & Smaragdrausch“-DLC kostet 19,99 Euro. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch Lust oder ist die Luft allmählich raus?

