Neue „Kirby“-Direct geht am Donnerstag über die Bühne und ihr müsst Zeit mitbringen

Nintendo hat für Donnerstag, den 23. Oktober, eine neue Ausgabe der „Direct“ angekündigt, die sich ein zweites Mal speziell Kirby Air Riders widmen wird. Wer die erste Folge kurz vor der Gamescom gesehen hat, der weiß: Es ist Zeit mitzubringen.

Auch die Spezial-Direct am Donnerstag hat mit „etwa 60 Minuten“ Überlänge. Masahiro Sakurai wird erneut durch die Präsentation führen und dabei die gewohnte Sorgfalt walten lassen. Die Ankündigung von Nintendo bei Twitter ist wahrscheinlich unabsichtlich selbstironisch.

Sakurai wolle „noch mehr Informationen“ zum Spiel preisgeben. Die Betonung legt ihr gerne selbst fest. Tatsächlich ging Sakurai schon bei der ersten Direct ziemlich ins Detail, aber ohne langweilig zu werden. Seine eigene Begeisterung für das Spiel sprang förmlich über.

Wir haben Kirby Air Riders in einer ausgiebigen Demo im Rahmen der Gamescom schon angespielt und nein, es ist eben nicht „noch ein Mario Kart“ – lest unsere Eindrücke hier. Wenn ihr Kirby Air Riders im Nintendo Store* für Switch 2 (physisch und auch digital) vorbestellt, erhaltet ihr einen wiederverwendbaren Becher in Kirby-Design.

Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco