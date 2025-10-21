Street Fighter kommt nicht nur zu McDonald’s – McDonald’s kommt auch zu Street Fighter

Erst vor wenigen Tagen haben wir über die anstehende Kooperation von McDonald’s und Capcom zu Street Fighter berichtet. Ab morgen gibt es in japanischen Filialen (möglicherweise) leckere Burger mit markanten „Street Fighter“-Elementen. Die Zusammenarbeit beruht dabei auf Gegenseitigkeit.

Wie Capcom inzwischen ankündigte, kommt nämlich nicht nur Street Fighter zu McDonald’s, sondern auch umgekehrt. Es wird ein spezielles „Alternate Color“-Kostüm für einen „Street Fighter 6“-Charakter geben, um die Zusammenarbeit zu feiern.

Capcom konkretisierte in der Ankündigung nicht, welchen Charakter es treffen wird. Die bisherigen Marketing-Bilder von McDonald’s zeigten unter anderem Luke, Ryu, Jamie, Ken und Chun-Li. Drei von ihnen bekommen spezielle Burger. Ein Knoblauch-Mayonnaise-Burger mit Spiegelei soll beispielsweise Ryu und seinen Hadouken-Move repräsentieren.

Wie das „Alternate Color“-Kostüm an die Fans kommt, ist noch unklar. Normalerweise erfordern solche Kollaborationen, dass Fans sich die Produkte kaufen und dann Codes erhalten oder QR-Codes scannen, mit denen sie dann die In-Game-Items einlösen können.

via Siliconera, Bildmaterial: McDonald’s, Capcom