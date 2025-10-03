Dieser Vorbestellerbonus zu Pokémon-Legenden: Z-A lässt Fans weltweit neidisch werden

Es sind nur noch zwei Wochen bis zur Veröffentlichung von Pokémon Legenden: Z-A und viele Fans haben ihr Exemplar vermutlich schon vorbestellt. Wie immer gibt es dazu die bekannten Vorbesteller-Boni – vom kleinen Goodies bis hin zur Sammelfigur.

Im deutschen Nintendo Store* etwa wartet eine Gratis-Dreingabe in Form einer Partner-Pokémon-Figur. Darüber hinaus weitere Bundles* mit zusätzlichem Merchandise wie einem Mega-Entwicklung-Set, Basecap, Tasse oder … Regenschirm. Doch nun sorgt ein ganz besonderer Bonus weltweit für Gesprächsstoff.

Ein Diorama von Illumina City

Exklusiv für Vorbesteller in Vietnam gibt es ein detailliertes 3D-Diorama von Illumina City. Das Modell zeigt zwei Gebäude, eine kleine Plaza samt Prismaturm im Hintergrund sowie einen Trainer, der den drei Starter-Pokémon von Z-A gegenübersteht.

Ganze 96 Teile gilt es zusammenzusetzen – ein kleines Puzzle, das man sich vor oder nach dem eigentlichen Abenteuer gönnen kann. Das Diorama gibt es in einem Store namens Hero Game in Vietnam. Nach Europa liefert der nicht. In den sozialen Medien versuchen Fans, andere Fans in Vietnam zu finden …

So sieht das Diorama aus:

Unerreichbar für den Rest der Welt?

Für Fans außerhalb Vietnams ist dieser Bonus jedoch nur schwer zu bekommen. Offiziell wird das Diorama nicht separat verkauft, und so bleibt nur der Umweg über Kontakte oder Importe. In den sozialen Medien häufen sich bereits die Anfragen von Sammlern, die hoffen, dass jemand in Vietnam bereit ist, ein Exemplar weiterzugeben.

Ob Nintendo oder The Pokémon Company das Diorama irgendwann auch in anderen Regionen anbieten, ist unklar. Aktuell sieht es so aus, als müssten wir uns mit den hierzulande üblichen Boni zufriedengeben. Regionale Unterschiede bei solchen Produkten sind üblich.

Die deutschen Boni:

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company