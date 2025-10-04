Sportlich: Puma und SEGA bewerben Sonic Racing: CrossWorlds mit limitierter Kollektion

SEGA hat eine limitierte Sneaker-Kollaboration mit Puma enthüllt, um die erfolgreiche Veröffentlichung von Sonic Racing: CrossWorlds zu feiern. Bereits im August gab es einen Ausblick, aber nun zeigt SEGA die gesamte Kollaboration.

Sonic bekommt von Puma ein individuell gestaltetes Paar „Puma Inhale Trainer“, während Shadow und Tails eine stilistisch angepasste Version des Puma Inverse bekommen. Diese kommen in Blau, Schwarz und Gelb – entsprechend den Farben der Charaktere.

Dabei können einige Objekte der Sneaker gemischt werden – die gelben Tails-Sneaker können so zum Beispiel schwarze Shadow-Streifen erhalten. Ein interessantes Detail ist auch der goldene Ring in den Schnürsenkeln, der als ein echter Hingucker „eingewoben“ werden kann.

Auch “Motorsport”-Bekleidung bekommt Sonic-Kleidungsstücke

Die Kollektion umfasst einen Hoodie, eine Jacke, T-Shirts und sogar eine Bauchtasche. Die Zusammenarbeit ist dabei nicht nur einseitig, sondern enthält auch von Puma entworfene In-Game-Aufkleber, mit denen Fahrzeuge in Sonic Racing: CrossWorlds individuell gestaltet werden können.

Die Trainer- und Bekleidungskollektion erscheint am 30. Oktober und wird im Puma-Onlineshop, in den Flagship-Stores sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Greift ihr zu? Sagt es uns in den Kommentaren!

Bilder der Produkte:

via Eurogamer, Puma, Bildmaterial: Puma