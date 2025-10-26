Director kommentiert eine populäre Fan-Theorie zu Final Fantasy VII Remake

Im Januar erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox und erschließt dann auch, so natürlich die damit verbundene Hoffnung, potenziell neue Fans. Diese werden dann auch die Moiren kennenlernen. Und sich fragen, was es mit diesen Wesen auf sich hat.

Wer Final Fantasy VII Rebirth schon gespielt hat, weiß schon etwas mehr über die Moiren. Aber viele Fragen bleiben natürlich auch noch offen. Das wiederum führt natürlich zu Fan-Theorien und eine populäre dieser Theorien hat Director Naoki Hamaguchi kürzlich kommentiert.

In einem seiner vielen Interviews zuletzt sagt Hamaguchi zunächst das, was auch euch schnell klar wird: „Moiren haben die Macht, die ursprüngliche Handlung zu korrigieren, wenn sie sich zu einer anderen verändert, und als korrigierende Wesen haben sie die Macht, die Dinge wieder in die ursprüngliche Handlung zurückzuführen.“

Eine inzwischen schon alte Fan-Theorie besagt, diese Moiren verkörpern buchstäblich die Fans selbst. Auch Hamaguchi hat davon schon gelesen. „Einige Fans interpretieren dies als die Gefühle von Fans, die nicht wollen, dass das Original verändert wird, und dass Moiren eine Sammlung der Wünsche der Fangemeinde/Fan-Community sind. Ich finde diese Interpretation sehr interessant“, so Hamaguchi im Rahmen der Brasil Games Show.

Schon 2023 „faszinierend“

Hamaguchi bestätigt diese Theorie also keineswegs, aber er hat zumindest schon davon gelesen. Schon 2023 erklärte Hamaguchi diese Theorie als „faszinierend“ und gab zu verstehen, dass sie durchaus Sinn ergebe. Auch er habe schließlich das Original als Fan gespielt und habe starke Erinnerungen daran.

Dass sich Hamaguchi und die anderen Entwickler der Remake-Trilogie mit euren Theorien auseinandersetzen, ist nichts Neues. Erst letztes Jahr haben die Macher erklärt, welche Fan-Theorien sie für die verrücktesten halten.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 22. Januar 2026 für Xbox-Konsolen und Nintendo Switch 2. Für Switch 2 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt. Auch die kommenden Teile der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth sowie der noch unbekannte dritte Teil – sollen laut Square Enix auf allen großen Plattformen verfügbar sein.

