Itagaki Games: Macher von Dead or Alive und Ninja Gaiden gründet neues Studio

Tomonobu Itagaki ist ein wohlklingender Name in der Videospielbranche. Der Mann hat immerhin Dead or Alive aus der Taufe gehoben und zeichnete sich für die modernen Spiele der Ninja-Gaiden-Serie verantwortlich. In den letzten Jahren hatte er allerdings weniger Erfolg. Mit seinem letzten Spiel Devil’s Third (Wii U) waren die wenigsten Kritiker und Fans zufrieden. 2017 trat er dann bei Valhalla Games aus verantwortlicher Position zurück und wollte eigentlich auch von der Entwicklung Abstand nehmen. Seine Aufgabe war es fortan, nach talentierten Entwicklern Ausschau zu halten und sie zu begleiten.

Jetzt will er wohl zurück zum Handwerk. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite gab er die Gründung von Itagaki Games bekannt. Ursprünglich hatte er das schon Bloomberg in einem Interview rund um den 20. Geburtstag von Xbox verraten. Aber laut Itagaki wurde dieser Teil wegen der Zeichenlimitierungen gestrichen. Nun. Dann also bei Facebook. Im Originalinterview fragt Bloomberg nach Itagakis Enthüllung, ob dieser etwas für die Xbox-Fans bereithalte. „Darauf könnt ihr wetten. Sonst hätte ich kein Interview für einen Xbox-Artikel akzeptiert“, so Itagaki. Das vollständige Skript des Interviews findet ihr bei Gematsu.

Ob Itagaki es noch drauf hat und Devil’s Third vergessen machen kann?

Bildmaterial: Devil’s Third, Valhalla Games, Nintendo