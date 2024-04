Sega bringt zweites Inhaltsupdate zu Sonic Dream Team an den Start

Sega hat die zweite von drei geplanten Inhaltserweiterungen zu Sonic Dream Team veröffentlicht. Auch weiterhin benötigt ihr für den neuen 3D-Action-Plattformer allerdings ein iOS-Geröt und Apple Arcade. Dort ist das Spiel nämlich seit Dezember exklusiv verfügbar.

Mit dem neuen Update erwarten euch eine brandneue Zone, neue Rangabzeichen und mehr. Die neue „Sweet Dreams Zone“ ist eine gemütliche Umgebung, die ihr nach Abschluss des Hauptabenteuers erkunden könnt und die besondere Herausforderungen bereithält.

In Sonic Dream Team führt Sega so ein: „In diesem brandneuen Sonic-Abenteuer hat der böse Dr. Eggman The Reverie entdeckt – ein uraltes Gerät mit der Macht, Träume in der realen Welt zu manifestieren. Navigiert durch verdrehte Traumlandschaften, rettet eure Freunde und stoppt Dr. Eggmans alptraumhafte Träume von der Weltherrschaft!“

Trailer zum neuen Update:

