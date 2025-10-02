Spoiler-Alarm: Erste Fans haben Pokémon-Legenden: Z-A offenbar schon jetzt

Es gibt ein paar Dinge im Leben, auf die man sich fast immer verlassen kann: Dass die Steuer jedes Jahr fällig wird, dass in Deutschland der Sommer genau dann regnerisch ist, wenn man Urlaub hat – und dass die neuesten Pokémon-Spiele noch vor Veröffentlichung irgendwo in freier Wildbahn auftauchen.

Genau das passiert gerade wieder: Pokémon-Legenden: Z-A ist offenbar schon in den Händen einiger Spieler gelandet, obwohl die offizielle Veröffentlichung erst am 16. Oktober ansteht – das sind immerhin noch genau zwei Wochen!

Auf Social Media kursieren erste Fotos und Berichte, die zeigen sollen, dass die Module bereits vereinzelt im Umlauf sind. Besonders ein Screenshot aus dem Charaktereditor sorgt gerade für Diskussionen – er zeigt verschiedene Hauttöne für männliche wie weibliche Avatare. Ob echt oder Fake? Das lässt sich aktuell noch schwer sagen, allerdings ähnelt das UI sehr stark dem bisher bekannten Material. Das alles berichten zumindest GoNintento und Kotaku.

Spoiler-Gefahr steigt

Wie üblich bedeutet das: Je näher wir dem offiziellen Termin kommen, desto größer wird auch die Flut an Leaks, Screenshots und Spoilern im Netz. Wer die Überraschungen von Illumina City und die Rückkehr der Mega-Entwicklungen unvoreingenommen erleben möchte, sollte also in den nächsten Tagen besonders vorsichtig sein – gerade in sozialen Medien oder einschlägigen Foren.

Natürlich ändert das alles nichts daran, dass Pokémon-Legenden: Z-A offiziell erst am 16. Oktober erscheint. Bis dahin heißt es: Augen offen, aber Spoiler-Filter an. Wer sich Pokémon Legenden: Z-A übrigens noch vor Veröffentlichung sichern will, kann das aktuell über Amazon aktuell zum Bestpreis tun. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch 2 und die originale Switch.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak