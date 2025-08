Das kleine Team der „Clair Obscur“-Macher soll vorerst nicht größer werden

Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33 wurde unerwartet, aber zu Recht eines der beliebtesten Spiele des Jahres 2025. In einem Interview hatte die Automaton Media jetzt die Gelegenheit, sich mit dem Creative Director Guillaume Broche und Lead Programmer Tom Guillermin zu unterhalten.

Auf die Frage, ob man sich nach dem Erfolg vergrößern wollte, wurde geantwortet, dass man nicht plane, den Umfang der Entwicklung oder das Team zu vergrößern. Guillermin betont, dass das Team zwar vielleicht nicht „ideal groß“ sei, aber aktuell genau die richtige Größe habe, um Spiele wie Clair Obscur zu stemmen.

„Ich glaube, ich arbeite im Moment lieber in einem kleinen Team. Wie groß ein ‚ideales Team‘ wäre, weiß ich nicht so recht“, so Guillermin lachend. „Aber für die Entwicklung eines rundenbasiertes RPG zum Vollpreis denke ich, dass unser aktuelles Team genau das richtige Maß hat.“

Obwohl Sandfall Interactive Unterstützung von externen Partnern für Bereiche wie QA, Lokalisierung und Marketing hatte, wurde die Kernentwicklung mit einem sehr kleinen Team gemeistert. „Wir hatten fünf Leute, die an den Umgebungen gearbeitet haben, zwei an der Story. Und, ich denke, etwa drei bis sechs Leute waren für die Zwischensequenzen zuständig. Die Musik wurde von vier Personen gemacht“, erklärt Broche. Er hebt hervor, dass trotz der geringen Teamgröße alles funktioniert habe, weil alle Mitglieder sehr qualifiziert waren.

Team erhält Lob von Hideo Kojima

Die Teammitglieder seien nach mehr als 200 Interviews sorgfältig ausgewählt worden. Nach der ersten Interviewrunde habe er sich dann vor allem auf junge, talentierte Leute mit „Kampfgeist“ konzentriert, anstatt auf erfahrene Branchenprofis. „Damals hatten unser VFX-Artist und der Charakterdesigner gerade ihren Abschluss gemacht, es war ihr erster Job überhaupt.“

Hideo Kojima lobte diesen Entwicklungsansatz kürzlich. Das Team habe ihn dazu gebracht, seine Haltung zu großen Entwicklerstudios zu überdenken. In einer Zeit, in der Spieleentwicklung immer anspruchsvoller wird und große Teams braucht, um „monumentale“ Titel zu verwirklichen, hat Sandfall Interactive gezeigt, dass dies auch mit einem kleinen Kernteam voller Talente möglich ist. Angesichts des Erfolgs ist es gut möglich, dass dieser Entwicklungsstil auch andere mittelgroße Studios inspiriert.

