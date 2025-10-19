Aufwendiges Rayman-Artbook mit Sammlerausgabe für 150 US-Dollar enthüllt

Lange Zeit gab es für Rayman-Fans nicht viel Grund zur Freude. Das letzte große Spiel der Reihe war das hervorragende Rayman Legends aus dem Jahr 2013. Danach verabschiedete sich die Marke über weiteste Strecken in die Funkstille.

Mittlerweile durften Fans sich zumindest über ein Wiedersehen mit dem Ubisoft-Maskottchen in diversen Gastrollen freuen. Und auch die Zukunft sieht erfreulicherweise wieder rosiger aus. Zuletzt gab es etwa konkrete Gerüchte zu gleich zwei neuen Spielen im Rahmen des inzwischen bestätigten Comebacks. Nun weitere gute Nachrichten.

In den letzten Monaten haben Cook and Becker, bekannt für ihre hochwertigen Kunstbücher und Drucke, ein Projekt zu Rayman angedeutet, bei dem kürzlich bestätigt wurde, dass es sich um ein Artbook handelt. Dieses wurde jetzt via offiziellen Rayman-Twitter-Account enthüllt.

Das umfangreiche, über 250 Seiten starke Kunst- und Designbuch ist eine Zusammenarbeit zwischen Cook and Becker und Lost in Cult und kann auf der Website von Cook and Becker vorbestellt werden. Das Artbook soll zum Herbst des nächsten Jahres verfügbar werden. Fans dürfen sich über Behind-the-Scenes-Einblicke, Konzeptzeichnungen, Entwicklergespräche und mehr freuen.

Spannend: Neben einer Standard-Ausgabe, die 54,95 US-Dollar kostet, winkt auch eine Sammler-Edition für stolze 149 US-Dollar. Letztere kommt samt Schuber mit abnehmbaren Rayman-Mauken als Ständer, einer Magnettafel und einem Kunstdruck einer der „ersten Rayman-Konzeptskizzen“.

via The Gamer, Bildmaterial: Cook and Becker