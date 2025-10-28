Shadow of the Colossus sollte ein Multiplayer-Game werden und Battlefield war Schuld daran

Shadow of the Colossus gilt heute als Meisterwerk und für viele, die es gespielt haben, als einer der besten Titel aller Zeiten. Einzelspieler, klar. Aber eigentlich war das Spiel als Online-Game für mehrere SpielerInnen konzipiert. Verrückt, oder?

Dieser Fakt ist keineswegs neu, genau genommen ist das eigentlich schon lange bekannt. Anlässlich des 20. Geburtstags des Meisterwerks sprach dessen Schöpfer Fumito Ueda erneut darüber mit der japanischen Denfaminicogamer.

Dabei erklärte er, damals sehr viel Battlefield 1942 gespielt zu haben. Er sei beeindruckt von dem Fakt gewesen, dass hinter jedem der 64 Charaktere in dem Multiplayer-Shooter von DICE ein Mensch steckt. Er sagte sich selbst: „Das ist die Zukunft des Gamings“.

Das hat ihn offensichtlich auch inspiriert, selbst einen Multiplayer-Online-Titel zu erschaffen. Von diesem frühen Prototyp gibt es sogar ein Konzeptvideo, das unter dem Titel „NICO“ (Next ICO) auf der Vorbesteller-Disc zu Shadow of the Colossus enthalten war und später offensichtlich auch noch einmal in der HD Collection für PS3

Da kommt schon Stimmung auf …

Das Video zeigt drei Reiter, die gemeinsam auf einen Koloss zusteuern und ihn dann besiegen. Eine kooperative Monsterjagd, wenn man so will. Ueda und sein Team hatten aber schlicht nicht genug Ressourcen, um ihre Vision zu verwirklichen. Ueda erinnert sich im Interview aber daran, wie sehr ihn die Intensität und das Live-Gefühl des Online-Spiels faszinierten.

Eine Beigeisterung, die mit der Zeit verblasste. „Früher habe ich die Spannung des Wettkampfspiels genossen, aber als ich älter wurde, suchte ich nach einer anderen Art von Immersion. Da begann ich, den Reiz von Spielen, die man alleine spielt, neu zu überdenken. Herauszufinden, wie man ein Erlebnis schaffen kann, das sich auch beim Solospiel lebendig anfühlt, wurde zum Kern meines Interesses“, so Ueda.

Ein Shadow of the Colossus für Online-Spielende wäre trotzdem sehr interessant gewesen. Beim Konzeptvideo kommt jedenfalls gut Stimmung auf, oder? So oder so, das Shadow of the Colossus, das wir dann erhalten haben, ist ein Meisterwerk. Insofern müssen wir dem Online-Gedanken keine Träne hinterherweinen.

NICO:

via Automaton Media, Bildmaterial: Shadow of the Colossus, Sony Interactive Entertainment