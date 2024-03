Persona 6 soll zwei Protagonisten und ein grünes Leitmotiv bieten, behauptet ein Insider

Dem aktuellen Bericht eines Atlus-Insiders zufolge soll Persona 6 gleich zwei Protagonisten besitzen. Die Angaben kommen von „Head on the Block“, der seine vermeintlichen Informationen zum Spiel via ResetEra teilte.

Zwei Protagonisten

Laut Head on the Block werde Persona 6 zwei Protagonisten haben – einer soll dabei einen Namen haben, der mit „K“ beginnt, während der des anderen mit „S“ beginnen soll. Viel spannender: SpielerInnen soll es möglich sein, eine weibliche Figur zu steuern. Das legt natürlich den Schluss nahe, dass einer der Protagonisten weiblich ist. Dem sei aber nicht so – beide Protagonisten seien laut Insider männlich. Wie das zusammen passt, bleibt vorerst unklar.

Einen Hinweis liefert Head on the Block aber, indem er sagt, dass zahlreiche DLCs für den nächsten Hauptableger der beliebten Rollenspiel-Serie angedacht seien. Hierbei spricht er vor allem von kosmetischen DLCs – eines soll der Spielergruppe aber etwa das Fliegen ermöglichen. Was das zu bedeuten hat? Schwer zu sagen. Könnte sich die Protagonistin ebenfalls hinter kostenpflichtigem DLC verbergen? Auch das bleibt vorerst unklar.

Grünes Persona 6?

Zuletzt antwortete Head on the Block übrigens auch auf die Frage nach dem Thema und farblichen Leitmotiv von Persona 6. Persona 3 setzte bekanntlich auf blaue Farben, während Persona 4 auf Gelb setzte. Persona 5 lockte mit roter Optik und wenn der Insider Recht behält, soll Persona 6 auf ein grünes Grunddesign setzen. Außerdem spiele der Titel mit dem Thema Schwarz und Weiß, die zwei Seiten symbolisieren. SpielerInnen sollen etwa verschiedene Möglichkeiten zu Aktivitäten bei Tag und Nacht zur Verfügung stehen.

All diese Informationen wurden aktuell noch von keiner anderen Quelle, geschweige denn offiziell bestätigt – genießt sie also mit Vorsicht. Stichwort „andere Quellen“: Der treffsichere Atlus-Insider Midori gab kürzlich zudem an, dass die Veröffentlichung von Persona 6 auch für Nintendos Switch-Nachfolger angedacht sei. Das antwortete Midori auf einen Ausschnitt des Podcasts von Nate The Hate und bestätigte seine Angaben.

via GameRant, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio