Persona 6 soll angeblich halboffene Welt und überarbeitete Social Links bieten, behauptet Insider

Persona 6 könnte eine halboffene Welt und „flüssigere“ Social-Link-Struktur bieten, behauptet ein bekannter Insider. In den letzten Jahren gab es eine Menge Gerüchte rund um Persona 6, dessen Entwicklung Atlus schon 2021 halboffiziell bestätigte.

Eines der neuesten Gerüchte dreht sich darum, wie Persona 6 seine langjährige Mechanik für soziale Links und die Struktur seiner Oberwelt überarbeiten wird.

Die Informationen wurden in einem ResetEra-Thread geteilt, in dem das gemunkelte Spiel besprochen wurde, insbesondere darüber, wie Persona 6 möglicherweise wieder ein High-School-Setting bedienen soll.

In diesem Thread hat der bekannte Leaker Head on the Block (früher bekannt als Im a Hero Too) behauptet, dass das Spiel neben der Beibehaltung des Settings ein halboffenes Welterlebnis bieten soll. Der Insider behauptet außerdem, dass die sozialen Verbindungen im nächsten Spiel viel „flüssiger“ sein werden, und dass SpielerInnen im Vergleich zu früheren Einträgen weniger zeitliche Einschränkungen erfahren sollen.

Weitere aktuelle Gerüchte zum Persona-Franchise umfassen mögliche Remakes der ersten beiden Persona-Spiele und Persona 4, einen brandneuem „Shin Megami Tensei“-Titel und weitere Persona-Spin-offs.

via GameRant, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio