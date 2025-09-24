Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 erscheinen physisch für PS5 und Xbox Series

Was Yakuza 0: Director’s Cut kann, können Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 natürlich schon lange. Die beiden Remakes erscheinen am 13. November (ebenfalls erstmals mit deutschen Texten) für Nintendo Switch 2 – aber Ryu Ga Gotoku und SEGA bringen die Neuauflagen am 8. Dezember auch auf die aktuelle Xbox- und PlayStation-Generation.

Nun sind beide Spiele natürlich schon für PS4 und Xbox One erhältlich. Aus der heutigen Ankündigung geht nicht hervor, ob es ein Upgrade für Besitzer gibt. Für Yakuza Kiwami, das bereits letztes Jahr für die „alte“ Switch erschienen ist, soll es einen Upgrade-Pfad für die Switch 2 geben, berichtet RPGsite. Auch die Steam-Version soll ein Update mit den neuen Lokalisierungen erhalten, berichtet Gematsu.

Erfreulich: Es wird eine physische Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series geben, wobei beide Spiele gebündelt erscheinen. Gespannt sein darf man auf die Preisgestaltung. Denn für Nintendo Switch 2 gibt es auch „physische“ Versionen (Game Key Cards) – allerdings pro Spiel. Ob die dann nur die Hälfte kosten? Mal sehen.

Wem das alles zu wild ist, der darf sich auf Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties freuen. Das wurde heute ebenfalls angekündigt. Es handelt sich sozusagen um ein „2 in 1“-Paket aus einem Remake von Yakuza 3 und einem brandneuen Spiel mit Antagonist Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 in der Hauptrolle, dessen spielerische Führung die Fans übernehmen.

Bildmaterial: Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio