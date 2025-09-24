Yakuza 0: Director’s Cut erscheint für neue Plattformen, aber es gibt mehrere Dämpfer

Mit Yakuza 0: Director’s Cut hat Ryu Ga Gotoku einen der besten Ableger der Serie deutlich zugänglicher gemacht. Nicht nur, was den Zugriff über die Nintendo Switch 2 angeht, sondern auch neue Lokalisierungen.

Dass Ryu Ga Gotoku die Neuauflage nicht auf der Switch 2 schmoren lässt, war zu erwarten. Beim RGG Summit 2025 kündigte man heute an, dass der Director’s Cut am 8. Dezember auch für PS5, Xbox Series und PCs erscheint.

Coole Sache: Es gibt auch eine physische Veröffentlichung. Die meisten Fans finden hingegen ziemlich uncool, dass es keinen Upgrade-Pfad für Besitzer des Spiels auf PS4, Xbox One oder Steam gibt. Fans, welche die zusätzlichen Zwischensequenzen, die deutsche Lokalisierung oder den Mehrspielermodus ausprobieren wollen, werden demzufolge mit dem Vollpreis zur Kasse gebeten.

Weitere Einschränkungen der neuen Veröffentlichung von Yakuza 0: Director’s Cut: Der Mehrspielermodus „Red Light Raid“ wird auf PS5 und Xbox Series erst nachgereicht, nur auf Steam gibt es ihn zum Launch. Einen Termin dafür gibt es nicht. Und die Speicherdaten aus beispielsweise der PS4-Version sind auch nicht übertragbar, was angesichts des fehlenden Upgrade-Pfads aber auch keine Überraschung mehr ist.

Kleines Trostpflaster: Immerhin gibt es (hoffentlich) eine vernünftige, physische Veröffentlichung. Denn die „Game Key Card“ für Nintendo Switch 2* war unter Sammlern bekanntlich auch nicht gerade der Hit. Auf der PS5-Disc dürfte mehr drauf sein – wenn eben zum Beispiel auch nicht der Mehrspielermodus …

Immerhin, die Handelsversion:

via Gematsu, Eurogamer, Bildmaterial: Yakuza 0: Director’s Cut, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio