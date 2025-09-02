Wieso Kirby-Fans jetzt plötzlich hoffen, dass Kirby wie Mario und Zelda verfilmt wird

Umbenennungen und Umstrukturierungen von Tochtergesellschaften sind für Nintendo sicher nichts Neues. Hinter dem Zeitpunkt des jüngsten Geschäftsschritts vermuten Fans nun aber eine größere Bedeutung.

Am 27. August gab Nintendo offiziell bekannt, dass Warpstar Inc. in Nintendo Stars Inc. umbenannt wird. Im Rahmen dieser Umbenennung übernimmt das Unternehmen erweiterte Aufgaben, darunter den Betrieb, die Lizenzierung und das Management von Nintendo-IP-Verbindungen. Im Wesentlichen wird die Tochtergesellschaft Veranstaltungen, Produkte und Partnerschaften für Filme mit Nintendos geistigem Eigentum abwickeln.

So weit, so gewöhnlich. Spannend gestaltet sich jedoch der Umstand, dass Warpstar Inc. bis dato vor allem für die Verwaltung des geistigen Eigentums an Kirby zuständig war. Das soll auch weiterhin der Fall bleiben, obwohl sich der Fokus der Tochtergesellschaft auf den Schwerpunkt „Filme“ verlagert.

Ihr habt es Euch sicher schon gedacht: Nun vermuten Fans, dass aus diesem Geschäftsschritt ein Kirby-Film hervorgehen könnte. Komplett aus der Luft gegriffen ist diese Annahme sicher nicht. Nintendo erzielte mit dem Super Mario Bros. Film einen immensen Erfolg, was das Unternehmen dazu veranlasste, noch mehr Adaptionen anzukündigen. Derzeit ist ein Realfilm zu The Legend of Zelda in Arbeit, und eine Fortsetzung des Animationsfilms Super Mario Bros. wird für April 2026 erwartet.

