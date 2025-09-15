Mit den „Game Key Cards“ will Nintendo „die Branche schützen“, glaubt ein Ex-Entwickler

„Game Key Cards“ bleiben kontrovers – und unbeliebt. Fans des Haptischen nutzen jede Gelegenheit, um Publishern mitzuteilen, dass sie „Game Key Cards“ nicht kaufen werden. Häufiger Vorwurf, der damit einhergeht: Publisher würden die Gelegenheit nutzen, um Geld zu sparen. Die 64GB-Cartridges sind teuer und die „Game Key Cards“ günstiger – einfache Rechnung.
Der Komponist und ehemalige Capcom-Entwickler Masakazu Sugimori sieht das anders. Er nimmt Nintendo in Schutz und sieht hinter der kontroversen Praxis vielmehr den Antrieb, „die Spiele- und digitale Unterhaltungsbranche als Ganzes zu schützen.“
In einem kürzlichen Twitter-Post nennt Sugimori einen seiner Meinung nach berechtigten Kritikpunkt an Game-Key-Cards: Sie können dazu führen, dass ein rechtmäßig erworbenes Spiel nach Ermessen des Publishers unspielbar wird. Gleichzeitig dreht er das Argument um und kommentiert: „Aber können nicht-digitale Güter ewig genutzt werden? In den meisten Fällen nicht. Physische Dinge haben eine Lebensdauer und gehen irgendwann kaputt. Digitale Güter hingegen haben keine Lebensdauer.“
Sugimori räumt zwar ein, dass seine Interpretation etwas idealistisch sein mag, steht Nintendo aber grundsätzlich positiv gegenüber. Angesichts der „wahnsinnigen“ Liquiditätsreserven des Unternehmens hält er es für unwahrscheinlich, dass Nintendo aus Gier handele.
Stattdessen vermutet er, Nintendo handele auf seine Weise, um die Spieleindustrie zu schützen. „Wenn Nintendo die Führung übernimmt, wird es für andere Unternehmen einfacher, diesem Beispiel zu folgen und sich selbst zu schützen, das ist eine Tatsache.“ Erst kürzlich brachte übrigens ein Ubisoft-Entwickler ebenso einen neuen Aspekt in die Debatte ein. Hier lest Ihr die Details.
Frag mich manchmal ob manche Entwickler für solche Außerung bezahlt werden oder in einer anderen Welt leben.
Digitale Güter haben genauso eine Lebensdauer wie die physischen Medien und eher noch mit einer höhrern Risiko faktor. Erstens kann die Konsole wo das Digitale Game liegt genauso sterben wie eine physische Cartwright. Zweitens kann der Publisher deren Download Server abschalten und man kommt nicht mehr an das gekaufte Game heran, oder noch schlimmer das Game benötigt eine spezielle Verbindung zu irgendwelchen Servern. Nicht umsonst lief eine Online Pedition in Europa für den Erhalt der Spiele die an dämlichen Servern gekoppelt werden.
Und das Nintendo Liquiditätsreserven haben soll und dadurch nicht gierig sein soll ist wohl ziemlich lächerlich. Nintendo ist ein Börsen Unternehmen, dass heißt sie müssen Wachsen und Sie müssen ihre Aktionäre bezahlen. Es geht nur ums Geld und um Gewinnsteigerung. Das machen alle Firmen so. Jede Firma ist wenn es um Geld geht gierig und das müssen Sie auch sein um am Markt bestehen zu können. Die Liquiditätsreserven sind eher wichtig um kriesen oder Investitionen machen zu können, aber diese müssen ständig aufgebaut werden.
Und wenn die soviel Geld wie heu haben und denen Geld nicht wichtig ist wieso dann die Preiserhöhung? Warum werden nur zwei Typen von Card hergestellt. Wieso wird alles hinter der Abo Wall versteckt? Wo ist das freie Multiplayer Spielen für Drittanbieter wo ihr nicht mal die Serverlast trägt?
Das einzige was Nintendo schützen will sind deren Einnahmequellen. Nicht umsonst würde man so ein krasses Pokemon Partent rausbringen was so allgemein gefasst ist und viele andere Spiele Entwickler die Chance gibt Konkurenz aufzubauen.
Manchmal finde ich es sinnvoller wenn man statt sinnlosen Ausreden lieber garnichts gesagt wird oder knallhart die Wahrheit.
GamekeyCard sind günstiger in der Fertigung und im Verkauf. Dazu sind die GameKeyCards eine Ideale Möglichkeit die Kunden von den physischen Medien zu den digitalen Medien umzugewöhnen. Man hat eine bessere Kontrolle über die herausgebenen Lizenzen. Ein weiterer Schutz gegen Piraterie. (Der wahrscheinlich nach 1 Monat wieder wirkungslos ist)
Ein weiterer Aspekt zum Thema GKC, der irgendwie ignoriert wird, ist das Thema spätere Zensur. Man kriegt ja quasi immer nur die Version, die im Store hinterlegt ist. Sieht man zB jüngst an Wuchang, wo man nur die unzensierte Fassung auf dem Datenträger erhält.
@raychan
Oder lass es einfach irgendeine Lizenz sein, die ausgelaufen ist, aber nicht verlängert wird, weil der Publisher kein Interesse hat, nochmal Geld reinzustecken. Oder weil der Publisher vllt garnicht mehr existiert und die Lizenz in iwelchen Archiven von Aufkäufern rumgammelt. Dann können Spiele mal ganz schnell unangekündigt aus der digitalen Bibliothek verschwinden oder Songs geändert werden oder so.
Es gibt bestimmt zig Spiele aus den älteren Generationen, die es garnicht erst ins digitale Zeitalter geschafft haben, weil sich niemand mehr große Einnahmen davon versprach.
Preiset Nintendo, die Retter der Gamingwelt
Glauben ist das Gegenteil von Wissen.
Und aangeblich sollen solche Karten locker 100 Jahre halten, wäre auch anders peinlich. NES Module laufen schon 40+ Jahre, da muss was neueres natürlich viel länger durchhalten.