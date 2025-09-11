Sony macht Premium-Abonnenten sauer und Persona-Fans mit dem neuen Plus-Line-up glücklich

Sony hat das Line-up für das Update zum Spielekatalog von PlayStation Plus wie immer pünktlich zur Monatsmitte vorgestellt. Nachdem der August nicht nur quantitativ ein echtes Highlight war, gibt es im September eine kleine Verschnaufpause.

Extra- und Premium-Abonnenten dürfen sich über Neuzugänge wie WWE 2K25 freuen, allerdings kritisieren speziell Premium-Abonnenten das Line-up. Einmal mehr gibt es nämlich nur einen einzigen, müden Klassiker-Neuzugang. Premium-Abonnenten genießen weitere Vorteile, aber die Premium-Spiele sind natürlich die eindringlichsten.

„Ein klassisches Spiel ist völlig inakzeptabel. Wie kann man dafür einen Aufpreis verlangen?“, kritisiert ein Abonnent in den sozialen Medien. Nur ein Spiel, das sei genau der Grund, warum ein anderer Fan seine Abostufe reduziert habe. Die spärliche Exklusivausbeute für Premium-Abonnenten ist schon länger ein Thema.

Am Klassiker-Neuzugang selbst gibt es allerdings nichts zu meckern. Das einstige PS2-Abenteuer Legacy of Kain: Defiance wird für PS4 und PS5 spielbar und das ist für sich genommen sicher eine gute Nachricht.

WWE 2K25 wird flankiert von Persona 5 Tactica, Conscript, The Invincible, Fate/Samurai Remnant, Green Hell und last but keinesfalls least Crow Country. Crow Country (Artikelbild) lockte zu seiner Erstveröffentlichung im Mai 2024 vor allem mit einer besonderen Optik. Das Spiel setzt nämlich auf eine Grafik, die an die Ära der ersten PlayStation erinnern soll. Was sagt ihr denn zum September-Line-up?

via PlayStation, Bildmaterial: Crow Country, SFB Games