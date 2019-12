Star Ocean: First Departure R ist jetzt für Switch und PS4 erhältlich

Seit heute ist Star Ocean: First Departure R für Nintendo Switch und PS4 auch im Westen erhältlich. Es handelt sich um eine HD-Version des 2007 veröffentlichten PSP-Remakes des Serienerstlings mit neuen Features.

Was uns im Remaster des Remakes erwartet

Neben dem HD-Grafik-Update erhält das Spiel eine vollständige Sprachausgabe. „Spieler können zwischen den ursprünglichen Synchronsprechern der PSP-Version in Japanisch oder Englisch und der neu aufgenommenen Version mit den japanischen Synchronsprechern der Original-Famicom-Version, welche zuvor nur in Japan veröffentlicht wurde, wählen.“

Die Charakter-Portraits wurden ebenfalls neu gezeichnet, wobei sie sich immer noch an den alten Versionen orientieren. Sie wurden von Katsumi Enami (Charakter-Designer für Star Ocean: The Last Hope) neu erstellt. Zwischen den neuen und alten Designs kann hin- und hergewechselt werden.

Neu ist außerdem ein Turbomodus, der die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Auch an der Spielbalance wurde geschraubt, um Spielern größere Herausforderungen im Kampf zu bieten.

