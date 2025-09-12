Square Enix investiert wieder – diesmal in eine Technologie aus Brasilien

Square Enix ist nicht nur Final Fantasy und Dragon Quest, wie wir wissen. Der Konzern baut auch auf Investments weltweit, so wie zuletzt in das dänische Entwicklerstudio BetaDwarf. Jetzt investiert Square Enix erstmals in Brasilien.

Dort hat man sich mit dem Publisher Nuuvem zusammengetan, um die neue Browser-Plattform spawnd zu unterstützen. Nuuvem betreibt die größte digitale Gaming-Plattform Lateinamerikas und setzt mit spawnd auf eine Technologie, die Premium-Demos direkt im Browser spielbar macht – ohne Download oder Abo.

Die Demos sollen wie YouTube-Videos in Shops, Artikel oder sogar Social-Media-Posts eingebettet werden können und erlauben so einen unkomplizierten Zugriff für Spielende weltweit. Für Entwickler und Publisher soll spawnd, das in dieser Woche seinen Softlaunch hatte, ein neues Modell für die Spiele-Distribution darstellen: Die Entdeckung soll direkt in Gameplay übergehen – und das Spiel am Ende am besten direkt auf der Wishlist.

Nahtlose Einbindung und wertvolle Analysten

One-Click-Demos führen direkt zu Wunschlisten-Einträgen und über ein Analyse-Dashboard erhalten Entwickler Echtzeitdaten zum Verhalten der Spielenden während der Demos, inklusive direkter Weiterleitung zur Steam-Seite. Im Gegensatz zu Cloud-Lösungen soll spawnd weder teure Infrastruktur noch Warteschlangen oder Verzögerungen verursachen, sondern durch moderne Browser-Technologie flüssiges Spielen direkt ermöglichen.

Zum Start zeigt die Plattform zwölf Titel, darunter The Posthumous Investigation, CyberWar, Ginsha, Ironhive, Valfaris, Figment und Cris Tales sowie Titel wie CrossCode, SUPERHOT, Townscaper, Monster Sanctuary und Doom 3. Bis Ende des Jahres sollen über 100 weitere Spiele hinzukommen, dank enger Partnerschaften mit zahlreichen Publishern und Studios.

Nuuvem sieht in der Investition durch Square Enix eine Bestätigung für das Erreichte. Hideaki Uehara, General Manager der Abteilung für Investitionen und Geschäftsentwicklung bei Square Enix Holdings, sagt: „Lateinamerika ist ein strategisch wichtiges Gebiet, voller leidenschaftlicher Gamer und mit einer starken Bindung zur japanischen Kultur. Unsere erste Investition in Brasilien spiegelt unser Vertrauen in Nuuvem und das Potenzial von spawnd wider, die Entdeckung von Spielen zu revolutionieren.“

