Auch für NieR-Fans interessant: Der Soundtrack zu Drakengard ist endlich wieder verfügbar

Square Enix hat den Original Soundtrack zu Drakengard (in Japan als Drag-on Dragoon bekannt) neu veröffentlicht – und das gleich auf mehreren Plattformen. Damit können Fans den düsteren Kultklassiker aus der Feder von Yoko Taro endlich auch musikalisch digital genießen, ohne auf CD-Editionen zurückgreifen zu müssen.

Der Soundtrack umfasst 47 Songs und vereint die ursprünglich in zwei Bänden erschienenen Alben in einer Gesamtausgabe. Verantwortlich für die Kompositionen waren Takayuki Aihara und Nobuyoshi Sano.

Wer den OST kaufen möchte, findet ihn bei verschiedenen Anbietern, unter anderem auch bei Steam, wo es aktuell einen Launch-Rabatt von 20 Prozent gibt. Auch für alle, die lieber streamen, gibt es gute Nachrichten: Der komplette Soundtrack ist ab sofort bei Spotify, Amazon Music, und YouTube Music verfügbar.

Verbindung zu NieR

Für viele Fans ist Drakengard nicht nur irgendein PS2-Klassiker, sondern der Ursprung des gesamten NieR-Universums. Erst vor einem Monat hatten wir hier über die neuen Vinyl-Ausgaben der NieR-Soundtracks berichtet, die bei Black Screen Records* vorbestellbar sind.

Musikalisch bestehen enge Verbindungen: Während Drakengard mit seinen harschen Orchesterfragmenten verstört, führte Komponist Keiichi Okabe in NieR diese experimentelle Ader mit melancholischen Melodien und fiktiven Gesangssprachen fort.

Habt ihr Drakengard damals auf der PS2 erlebt – oder entdeckt ihr die Musik jetzt zum ersten Mal? Und welcher Soundtrack aus dem Taro-Universum ist für euch der stärkste: Drakengard oder doch NieR?

