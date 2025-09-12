Konami deutet Neuankündigung und spannende Livestreams für die Tokyo Game Show an

In den letzten Tagen haben wir euch schon zahlreiche interessante Line-ups von Publishern wie SEGA, Square Enix oder Bandai Namco präsentiert. Jetzt hat auch Konami sein Programm für die bevorstehende Tokyo Game Show 2025 vorgestellt.

Auf der eigens eingerichteten Messe-Website teasert man dabei eine Neuankündigung und auch das Livestream-Programm dürfte einige Fanherzen höherschlagen lassen. Schauen wir uns also mal genauer an, was Konami zu bieten hat.

Eine Lücke klafft im Line-up von Konami, visualisiert mit einem Fragezeichen. Darauf kann man allerdings klicken und dann ist das Geheimnis gar kein großes mehr. Es versteckt sich das Projekt „New Live Idol Service Connecting Through VR“ dahinter, das für Mobilgeräte und Meta Quest erscheinen wird. Ein neues Idol-Game also. Zumindest weckt man hier keine falschen Hoffnungen.

Die legt der ein oder andere Fan aber wahrscheinlich trotzdem ins Liveprogramm. Am 25. September findet um 4:30 Uhr deutscher Zeit eine neue Ausgabe der Metal Gear Production Hotline statt. „Eure Quelle für News und Updates zur ‚Metal Gear‘-Serie“, heißt es. Zu Gast sind unter anderem Noriaki Okamura und Yuji Korekado. Die Anwesenheit von „Fox Hunt“-Director Yu Sahara lässt auf Neuigkeiten zum kommenden Multiplayer-Abenteuer schließen.

New Project und Suikoden LIVE

Am 26. September will Konami bei der „Konami New Project Announcement Stage“ um 04:15 Uhr deutscher Zeit ein „brandneues Projekt“ ankündigen. Executive Director Hiroshi Tanibuchi ist mit dabei und der war vor allem an den frühen Jikkyo-Powerful-Pro-Spiele beteiligt. Völlig unklar, in welche Richtung es hier gehen soll.

Das ist bei der neuen Ausgabe der Suikoden LIVE im Rahmen der Tokyo Game Show natürlich deutlicher. Diese findet am 27. September um 5 Uhr morgens deutscher Zeit statt. Es gibt Neuigkeiten zu Suikoden Star Leap und Suikoden: The Anime. Suikoden-Fans hoffen natürlich auch mehr.

Bei Gematsu findet ihr eine ausführliche Aufschlüsselung des Livestream-Programms von Konami und auch das vollständige Line-up auf dem Showflor. Dazu gehören unter anderem Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das kommende Momotaro Dentetsu 2, Silent Hill f und Suikoden Star Leap.

Bildmaterial: Konami