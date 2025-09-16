Ratatan: Patapon-Nachfolger gibt Preis und Roadmap für den Early-Access bekannt

Nach einer kleinen Verschiebung aufgrund von negativem Fan-Feedback startet das rhythmische Roguelike-Abenteuer Ratatan in wenigen Tagen in den Early-Access auf Steam. Im Rahmen eines Livestreams wurde nun nicht nur der Preis, sondern auch eine Roadmap für die kommenden Monate vorgestellt.

Entwickelt von TVT und Ratata Arts, zu denen auch ehemalige Entwickler von Patapon und LocoRoco gehören, und veröffentlicht von Game Source Entertainment, wird das Spiel weltweit am 19. September für 24,50 Euro in den Early-Access gehen. Zum Start gibt es einen Rabatt von 10 Prozent.

Die Roadmap für die nächsten Monate sieht bereits drei größere Updates vor. Ende Oktober werden unter anderem die von Fans gewünschten Super-Fever-Skills sowie Upgrades für die Ratatan selbst, Kopfbedeckungen für die Cobuns und zufällige Events eingeführt.

Im Dezember folgt eine Erweiterung um neue Szenarien und die sogenannten Dark Ratatan. Für Frühjahr 2026 ist schließlich schon die Veröffentlichung auf Konsolen vorgesehen, begleitet von einer neuen Welt und der Einführung von Haustieren. Mit einer Veröffentlichung auf Konsolen geht oft auch der Start von Version 1.0 einher, doch davon ist keine konkrete Rede.

Im Livestream bestätigte das Team außerdem, dass man nach der Demo zahlreiche Rückmeldungen aus der Community erhalten habe und viele der angesprochenen Punkte bereits verbessert worden seien. Patapon-Fans können sich in Kürze selbst davon überzeugen.

Die Roadmap im Detail:

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT