Japan wählt Golf – und zeigt den neuen Mechas von Marvelous die kalte Schulter

Nach der aufregenden letzten August-Woche werfen wir heute auch einen Blick auf die zurückliegende japanische Verkaufswoche vom 1. September bis zum 7. September 2025, in der unter anderem Daemon X Machina: Titan Scion erschienen ist. Doch das Mecha-Game von Marvelous ist keineswegs bester Neueinsteiger.

Diese Ehre gebührt Everybody’s Golf: Hot Shots von Bandai Namco, das sich kumuliert über 50.000 Mal verkauften konnte und damit sogar Mario Kart World toppte. Weil die Famitsu die Plattformveröffentlichungen aber wie gewohnt einzeln erfasst, reicht es „nur“ für einen zweiten (Switch) und dritten (PS5) Platz.

Daemon X Machina geht mit 8.400 Einheiten (PS5) auf Rang 9 ins Ziel. Für Switch 2 kommen weitere 5.500 Einheiten dazu. Trotzdem nicht so das Gelbe vom Ei. Das gilt wohl auch für Shuten Order, das sich für Switch nur 5.666 Mal verkaufen konnte.

Für „Hot Shots“ war es trotz des Wochenerfolgs einer der schwächsten Launches der Reihe. Der PS4-Teil ging in seiner Launchwoche über 100.000 Mal über die Ladentheken. Ältere Spiele waren noch weitaus erfolgreicher, wie Game Data Library zusammengefasst hat. Nachfolgend die Top-10-Platzierungen. Die gesamte Top 30 findet ihr bei Gematsu.

Die Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 38.483 (1.694.409) [NSW] Everybody’s Golf: Hot Shots (Bandai Namco, 09/04/25) – 35.139 (New) [PS5] Everybody’s Golf: Hot Shots (Bandai Namco, 09/04/25) – 16.075 (New) [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) – 13.505 (60.091) [NSW] Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 (08/01/25) – 12.061 (109.486) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 10.445 (296.564) [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) – 10.180 (70.712) [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami, 08/28/25) – 9.748 (73.333) [PS5] Daemon X Machina Titanic Scion (Marvelous, 09/05/25) – 8.413 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.410 (3.996.318)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 46.403 (1.980.483) PlayStation 5 – 22.247 (5.771.474) Switch OLED – 12.683 (9.166.792) Switch Lite – 8.285 (6.657.654) PS5 Digital – 7.315 (992.697) Switch – 3.207 (20.145.209) PS5 Pro – 2.133 (245.766) Xbox Series X – 98 (322.062) Xbox X Digital – 37 (21.433) Xbox Series S – 25 (339.432) PlayStation 4 – 14 (7.929.886)

via Gematsu, Bildmaterial: Everybody’s Golf Hot Shots, Bandai Namco, Hyde