Auf ein beliebtes Feature müssen Fans bei Pokémon-Legenden: Z-A länger warten

Pokémon-Fans müssen etwas länger auf ein bestimmtes Feature warten: Wie The Pokémon Company bestätigt hat, wird Pokémon-Legenden: Z-A zur Veröffentlichung am 16. Oktober 2025 nicht sofort mit Pokémon Home kompatibel sein.

Die Verbindung zum teilweise kostenpflichtigen Cloud-Dienst, über den ihr eure Taschenmonster zwischen verschiedenen Spielen tauschen könnt, soll laut Nintendo Life erst irgendwann 2026 freigeschaltet werden.

Eine genaue Begründung nannte man nicht – in der Vergangenheit verzögerte sich die Home-Anbindung aber ebenfalls öfter, etwa um das Balancing zu schützen. Viele Fans vermuten, dass Nintendo und Game Freak zunächst verhindern wollen, dass Illumina City direkt von perfekt gezüchteten Mega-Pokémon überrannt wird.

Einmal drin, gibt’s kein Zurück

Ein weiterer Wermutstropfen: Pokémon, die ihr aus „Z-A“ in Pokémon Home übertragt, können nicht mehr in ältere Generationen zurückgeschickt werden. Diese Einbahnstraße sorgt bereits jetzt für Diskussionen in den sozialen Medien, zumal auch ältere Monster, die ihr in Z-A einsetzt, nicht mehr in vorherige Spiele transferiert werden können.

Wer also liebgewonnene Pokémon aus alten Abenteuern nach Illumina City schickt, sollte sich den Schritt gut überlegen. Trotz dieser Einschränkungen bleibt bei vielen die Vorfreude groß: Auf die Rückkehr der Mega-Entwicklungen haben Fans schließlich jahrelang gewartet.

In der Nintendo Direct am 12. September gab es außerdem eine wahre Flut an neuen Informationen zu Pokémon-Legenden: Z-A. Neben frischem Gameplay wurde die Mega-Entwicklungen für die drei Kalos-Starter offiziell enthüllt.

Gleichzeitig kündigte The Pokémon Company überraschend den kostenpflichtigen DLC „Mega-Dimension“ an, der neue Outfits und eine zusätzliche Storyline bieten wird. Schon vor Veröffentlichung sorgt diese Entscheidung für Kontroversen, viele Fans hätten sich die neuen Inhalte lieber als kostenlosen Teil des Hauptspiels gewünscht.

Wie seht ihr das: Wartet ihr mit dem Sammeln und Züchten, bis der Home-Support aktiv ist, oder stürzt ihr euch sofort in das neue Abenteuer? Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer – der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak