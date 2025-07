Persona 5: The Phantom X will schneller neue Inhalte bieten, doch die Reaktionen sind gemischt

Schneller mehr neue Spielinhalte als gedacht: Black Wings Game Studio passt die Pläne für das Free-to-Play Gacha-RPG Persona 5: The Phantom X an, damit Fans im Westen schneller „aufholen“ können.

Persona 5: The Phantom X wurde am 26. Juni in englischer Sprache für Mobilgeräte und PCs veröffentlicht – etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung in Korea und anderen asiatischen Regionen. Dort wurde das Spiel bereits fleißig mit neuen Inhalten gefüttert. Deshalb hinken Fans weltweit den asiatischen Inhalten bei Story- und Charakter-Updates hinterher. In einem aktuellen Livestream bestätigt Atlus, die bisherigen Pläne zur Veröffentlichung von Inhalten ändert.

Atlus hat keine genauen Details genannt, wann mit weiteren Story-Inhalten zu rechnen ist, aber man verspricht, dass der Zeitplan für zukünftige Events, Charakterveröffentlichungen und Balance-Updates angepasst wird. Grund zur Freude, möchte man meinen, aber in der Community gibt es gemischte Reaktionen.

Einige befürchten, dass der schnellere Rhythmus das Spielgefühl beeinträchtigen und zahlfreudige SpielerInnen bevorzugen könnte, weil die SpielerInnen zu viele Upgrades zu schnell erhalten. Andere meinen, Atlus könne mögliche Probleme ausgleichen, indem sie zusätzliche Ingame-Währung für kürzere Events bereitstellen.

Seit dem Launch vor zwei Wochen ist Persona 5: The Phantom X auf Steam und Mobile sehr erfolgreich: Das Free-to-Play-Spiel hat bereits jetzt höhere Nutzerzahlen auf Steam als Persona 5 Royal. Es belegt derzeit Platz zwei bei den Neuerscheinungen und muss sich nur Umamusume: Pretty Derby geschlagen geben. The Phantom X ist aktuell auf dem besten Weg, eines der erfolgreichsten Persona-Spiele aller Zeiten zu werden.

via GameRant, Kotaku, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio