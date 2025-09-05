„Perfect Dark“-Reboot wäre wohl beinahe gerettet worden, aber das scheiterte im Streit

Vor einigen Wochen schockierte Microsoft mit der Nachricht, 9.000 Jobs und damit stolze vier Prozent seiner gesamten Belegschaft gestrichen zu haben – wir berichteten. Diese verheerende Entlassungswelle wirkte sich auch auf den Gaming-Zweig ab, was unter anderem den Schlussstrich für das Langzeitprojekt Everwild von Rare bedeutete.

Auch das Reboot von Perfect Dark wurde in diesem Zuge eingestampft und das zuständige Studio The Initiative schloss seine Pforten. Nun erklärt Jason Schreier von Bloomberg, dass der Titel daraufhin beinahe gerettet worden wäre.

Die Betonung liegt auf „beinahe“, denn entsprechende Gespräche zwischen Microsoft, Take-Two und Embracer, dem Eigentümer von Crystal Dynamics, seien nicht fruchtbar gewesen. Zum Bedauern der vielen „Perfect Dark“-Fans natürlich, die dem Reboot jetzt noch wehmütiger hinterherschauen.

Besagte Gespräche drehten sich um eine alternative Finanzierung und Veröffentlichung des Spiels, doch der Deal soll unter anderem daran gescheitert sein, dass sich die Unternehmen nicht auf die langfristige Eigentümerschaft der „Perfect Dark“-Marke einigen konnten. Eine offizielle Stellungnahme seitens Embracer, Xbox und Take-Two wurde verweigert.

Ist das der letzte Nagel im Sarg für das Projekt? So scheint es zumindest für den Moment. Weitere Gespräche wären durchaus möglich; in solch einem Falle werden wir berichten.

