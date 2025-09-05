„Perfect Dark“-Reboot wäre wohl beinahe gerettet worden, aber das scheiterte im Streit

Vor einigen Wochen schockierte Microsoft mit der Nachricht, 9.000 Jobs und damit stolze vier Prozent seiner gesamten Belegschaft gestrichen zu haben – wir berichteten. Diese verheerende Entlassungswelle wirkte sich auch auf den Gaming-Zweig ab, was unter anderem den Schlussstrich für das Langzeitprojekt Everwild von Rare bedeutete.
Auch das Reboot von Perfect Dark wurde in diesem Zuge eingestampft und das zuständige Studio The Initiative schloss seine Pforten. Nun erklärt Jason Schreier von Bloomberg, dass der Titel daraufhin beinahe gerettet worden wäre.
Die Betonung liegt auf „beinahe“, denn entsprechende Gespräche zwischen Microsoft, Take-Two und Embracer, dem Eigentümer von Crystal Dynamics, seien nicht fruchtbar gewesen. Zum Bedauern der vielen „Perfect Dark“-Fans natürlich, die dem Reboot jetzt noch wehmütiger hinterherschauen.
Besagte Gespräche drehten sich um eine alternative Finanzierung und Veröffentlichung des Spiels, doch der Deal soll unter anderem daran gescheitert sein, dass sich die Unternehmen nicht auf die langfristige Eigentümerschaft der „Perfect Dark“-Marke einigen konnten. Eine offizielle Stellungnahme seitens Embracer, Xbox und Take-Two wurde verweigert.
Ist das der letzte Nagel im Sarg für das Projekt? So scheint es zumindest für den Moment. Weitere Gespräche wären durchaus möglich; in solch einem Falle werden wir berichten.
via VGC, Bildmaterial: Perfect Dark, Xbox Game Studios, The Initiative
Man muss allerdings sagen, was man von Perfect Dark gesehen hat, war nichts weiter als ein Proof of Concept. Es gab zu dem Spiel nie eine klare Vision. Es herrschte Jahrelange Uneinigkeit darüber, was das Spiel werden sollte. Es existierte nicht einmal richtig auf dem Papier. Was man da nun gezeigt hatte, sah recht vielversprechend aus aber es wäre mir neu, wenn an dem Spiel aktiv entwickelt worden wäre.
Bei Fable 4 ist das ja was ganz anderes. An dem Spiel wird seit Jahren gearbeitet und es befindet sich in aktiver Entwicklung. Die Frage ist halt, was macht Playground Games daraus. Es ist eben seltsam, ein Studio zu beauftragen, welches noch nie solche Spiele entwickelt hat. Man ärgert sich ja auch tatsächlich ganz öffentlich darüber, dass man Lionhead damals dicht gemacht hat. Aber die hatten auch ihren Zenit erreicht, wie man an Fable 3 sehen konnte. Bin mir nicht sicher, ob Lionhead heute ein besseres Spiel machen könnte als Playground Games.
Da bin ich ganz bei dir. Gerade wenn man bedenkt wie die Angst umging als MS die ganzen großen Studios gekauft hat und jeder schon das Ende von Sony und Nintendo kommen sehen hat. Jetzt nach so vielen Jahren hat MS rein gar nichts vorzuweisen und die meisten der Spiele wie z.B. Starfield oder Redfall waren absoluter Rohrkrepierer. Sie machen viel zu wenig aus den IPs und die Gelder gehen alle flöten.
Aber auch bei Fable hat man nach so vielen Jahren nichts vorzuweisen und niemand weis in welcher Form das Spiel überhaupt existiert. Es gibt bis auf eine kurze Engine Demo im Trailer kein Gameplay und kein Konzept was erkennbar wäre. Man weis nicht mal für welche Plattform genau Fable 4 gedacht war bzw. jetzt ist.
Lionhead war am Ende und Peter Molyneux hat mehr Probleme gebracht als er am Ende genützt hat. Fable 3 war damals in so einem schlechten Zustand dass MS selber das Spiel verschoben hat. Heute würden die nie im Leben ein Spiel in der Art hinbekommen.
Das Spiel ist ja für 2026 fest eingeplant. Und dann wird, je nachdem, wann es erscheint, auch das Marketing zum Spiel beginnen. Dass das Spiel nochmal verschoben wurde, kann genau so gut auch etwas mit einem zeitgleichen PS5 Port zusammenhängen. Dass man jetzt noch keine große Gameplay-Offensive zum Spiel gesehen hat, überrascht halt nicht da es erst nächstes Jahr erscheint. Und dann wird man sich wohl eher wieder beschweren, dass man zu viel vom Spiel sieht^^
Zuletzt hies es in leaks dass es bereits auf 2027 verschoben wurde intern. Es ist trotzdem kein gutes Zeichen wenn seit der Ankündigung rein gar nichts mehr gezeigt wurde. Zumindest zu E3 Zeiten müssten ein neuer Trailer oder zumindest eine Erwähnung kommen. Es ist genau das selbe wie bei Perfect Dark und dass hat kein gutes Ende genommen.