Bevor die zweite Staffel kommt, gibt es Cyberpunk: Edgerunners ultimativ fürs Regal

Cyberpunk: Edgerunner geht in die zweite Runde. Doch bis die zweite Staffel von CD Projekt RED und Studio Trigger erscheint, könnt ihr euch jetzt erstmal die erste Staffel für eure Sammlung sichern.

KSM Anime bringt die gesamte Staffel auf Blu-ray heraus und ihr könnt zwischen einer Steelbook Edition und einer Ultimate Edition wählen, die jetzt jeweils bei Anime-Planet* vorbestellbar sind und am 20. November erscheinen.

Die Ultimate Edition winkt mit einem Booklet, Storyboard, Replika-Zeichnungen, Poster und Metall-Artcard als Extras. Außerdem gibt es natürlich eine spezielle Umverpackung. Der Aufpreis von 20 Euro gegenüber der Steelbook Edition hält sich in Grenzen. Welche Edition wird es für euch?

Das ist Cyberpunk: Edgerunners

„Nach einer Tragödie will David Martinez sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen, indem er zum Edgerunner wird und sich in die Unterwelt von Night City stürzt. Cyberpunk: Edgerunners stellt die Frage, wie weit man gehen kann, um seine Grenzen zu überwinden, und wozu das Streben nach Ruhm in einer Stadt, die von Habsucht und Verachtung für menschliches Leben beherrscht wird, führen kann.“

Bildmaterial: Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED, Studio Trigger, KSM Anime