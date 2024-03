Final-Fantasy-Komponist Uematsu gibt Einblicke zu seiner Arbeit, heutiger Musik und KI

In einem ausführlichen NewsPicks-Interview äußert der langjährige „Final Fantasy“-Komponist Nobuo Uematsu seine Gedanken zur aktuellen und zukünftigen Spielemusik. Uematsu bespricht nicht nur die Einschränkungen, die er beim Komponieren von Spielsoundtracks in den 1980er und 1990er Jahren umgehen musste, sondern gibt auch Ratschläge für angehende Spielemusikkomponisten und seine Gedanken zu KI-Kompositionen.

Die Rolle von Musik im Laufe der Jahre

Im Interview erklärt Nobuo Uematsu, dass „Musik die Rolle des Sauerstoffs“ für 8-Bit-Spiele spielte und ihre Geschichten und Charaktere effektiv zum Leben erweckte, da die Spiele kleine Sprites und keine Sprachausgabe hatten. Er sprach auch über die Speicherbeschränkungen, mit denen er arbeiten musste, insbesondere in den Generationen NES, SNES und PS1.

„Auf dem SNES wurde die Kapazität erhöht und ich konnte Samples beispielsweise der Geige oder der Flöte verwenden und diese dann immer wieder komprimieren“, so Uematsu. „Allerdings konnten nur acht Sounds gleichzeitig abgespielt werden und Samples verbrauchten Platz, sodass ich mir zu SNES-Zeiten immer noch Sorgen machte, dass ich nicht genug Speicher hatte.“

Da Final Fantasy VII für das CD-ROM-Format der PlayStation One entwickelt wurde, erklärte Uematsu: „Es war jetzt möglich, die Musik zu streamen, also das zu nehmen, was ich im Studio gemacht hatte, und es (im Spiel) zu reproduzieren. Wenn ich das allerdings getan hätte, hätte das Laden sehr lange gedauert. Ich denke, die Fans hätten sich beschwert, wenn sie in die Schlacht stürmen und dann ein Ladebildschirm erscheint.“

Daher verwendete Uematsu in der PlayStation-One-Generation weiterhin komprimierte Sound-Samples, um ansprechende Loop-Melodien zu erstellen und so ein Gleichgewicht zwischen verfügbarem Speicher und Klangqualität zu erreichen.

Er erklärt weiter, dass seit Final Fantasy X auf der PlayStation 2, Spielemusik Einzug in eine Zeit erhielt, „in der wir so ziemlich alles machen konnten. Mit der Weiterentwicklung der Spielekonsolen ist es für mich einfacher geworden, verschiedene Musikgenres (wie Rock und Jazz usw.) in der Spielemusik auszudrücken.“

Musik ist heute weniger interessant

Uematsu sinniert weiter darüber, warum neuere Spielemusik seiner Meinung nach weniger interessant geworden ist. Er weist darauf hin, dass das Problem möglicherweise darin liegt, dass Regisseure und Produzenten „mit der Filmmusik in Spielen zufrieden sind“, und fügt hinzu: „Ich denke, die Leute müssen mehr Freiheit beim Erstellen von (Spielmusik) haben.“ Uematsu glaubt, dass sich das Genre der „Spielemusik nicht weiterentwickeln kann“, wenn Spiele weiterhin Filmmusik im Stil von Hollywood-Filmen verwenden. Andererseits bemerkt er, dass „Spielemusik interessanter wird, wenn Komponisten darüber nachdenken ‚Was kann nur ich tun?‘ und ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um wirklich kreativ zu sein.“

Uematsu lehnt KI übrigens als Werkzeug zum Komponieren von Musik ab und betont die Rolle der Musik bei der Vermittlung von Empathie zwischen Komponist und Hörer. Er erklärt, dass das Komponieren guter Musik eine schwierige Kunst ist, die nur verwirklicht werden kann, indem man „tief in sein Inneres hineingreift, um einzigartige Aspekte zu finden und sie dann auszudrücken“.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix